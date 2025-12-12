Salernitana, nuovi capitali da Iervolino: altri 20 milioni per rilanciare il club
La Salernitana prova a tenersi in moto grazie a una nuova iniezione di liquidità. Stando a quanto riportato da OttoPagine, Danilo Iervolino, pur mantenendo un profilo più defilato rispetto al passato, continua a sostenere la società, confermando il proprio impegno nonostante le due retrocessioni e una situazione economico-finanziaria tutt’altro che semplice.
Il presidente Maurizio Milan, in un’intervista a Il Mattino, ha annunciato un’ulteriore immissione di capitale da 20 milioni di euro, indispensabile per garantire continuità al progetto e affrontare la pesante eredità dei bilanci più recenti.
Dal dicembre 2021, quando Iervolino rilevò il club in extremis durante il regime di trust, l’investimento complessivo ha raggiunto quota 140 milioni di euro in soli quattro anni. Numeri impressionanti per una società passata in poco tempo dal palcoscenico della Serie A alla realtà della terza serie nazionale.
