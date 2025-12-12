Birindelli sfida il suo passato juventino: "Ora penso alla salvezza della Pianese"

Sfida da ex questa sera per il tecnico della Pianese, Alessandro Birindelli. Nella sua vita da calciatore, infatti, l'attuale allenatore dei toscani ha vestito per oltre 350 volte la maglia della Juventus.

Club che affronterà, seppur nella sua versione Next Gen, nella serata di oggi per l'anticipo della 18ª giornata del campionato di Serie C (Girone B).

"Stiamo vivendo sicuramente un momento positivo - ha raccontato Birindelli a Tuttosport -, soprattutto stiamo andando oltre le aspettative. Ma sappiamo anche questo: che bisogna battere il ferro fino a quando è caldo. La nostra necessità è fare punti per la salvezza".

Alla domanda su un possibile futuro sulla panchina della seconda squadra bianconera l'allenatore risponde così: "Io non mi precludo nulla, ma qui a Piancastagnaio, nella provincia di Siena, ho trovato un progetto, un direttore di livello. Ecco, che sia Juventus o Piancastagnaio mi cambia davvero poco: guardo dove c’è qualcosa da costruire o da rincorrere, un obiettivo da raggiungere. Nella mia esperienza da tecnico, in fondo, cerco questo"