Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Pianese, Cangi: “Cresciamo partita dopo partita. Mercato? Valuteremo chi vuole più spazio"

Pianese, Cangi: “Cresciamo partita dopo partita. Mercato? Valuteremo chi vuole più spazio"TUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 11:34Serie C
Luca Bargellini
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

A 90 ' dal termine del girone d'andata di Serie C, Francesco Cangi, direttore sportivo della Pianese, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di TMW Radio all'interno della trasmissione 'A Tutta C':

Direttore, siamo a 17 giornate di campionato, di fatto a una sola dalla fine del girone d’andata. La Pianese ha 22 punti, gli stessi di Ternana e Campobasso. Che voto si sente di dare al rendimento della squadra?
"Sicuramente un voto più che positivo. In queste 17 partite siamo riusciti a crescere, a migliorare e a mettere in cascina punti importanti, che ci permettono di stare in una posizione nobile e prestigiosa della classifica. Stiamo facendo il percorso che avevamo immaginato. Dispiace per quanto successo a Rimini, dove ci sono stati tolti due punti e avremmo potuto avere una posizione ancora migliore in ottica salvezza tranquilla, ma fa parte del gioco, anche se è un peccato che in Lega Pro accadano ancora certe situazioni".

Eventi come quello di Rimini finiscono inevitabilmente per incidere sull’equilibrio del campionato.
"Sì, vanno a toccare l’equilibrio del girone e a modificarne l’andamento. Non uso il termine “falsato” perché ci sono ancora tante partite e c’è modo di recuperare, però è chiaro che incidono".

L’ultimo weekend del 2025 vi propone uno scontro diretto con la Ternana, a pari punti con voi. Che partita sarà?
"È uno scontro diretto solo a livello di classifica, perché la Ternana, al di là della situazione societaria complicata e della penalizzazione, resta una squadra che può tranquillamente stare tra le prime quattro di questa Serie C. Ha un organico forte, con giocatori di categoria superiore. I loro 22 punti non rispecchiano il reale valore della rosa: senza penalizzazione ne avrebbero 27 e, a mio avviso, possono e devono fare molto meglio".

Che difficoltà vi aspettate?
"Sarà una partita molto difficile. Affronteremo una squadra forte, con giocatori di qualità, e dovremo prepararla nel miglior modo possibile. Abbiamo già iniziato a lavorarci, consapevoli delle difficoltà, ma anche con grande rispetto dell’avversario".

In vetta al girone ci sono Ravenna e Arezzo, con sei punti di vantaggio sull’Ascoli. Secondo lei la corsa al primo posto è ancora aperta?
"Sei punti, con tutto un girone di ritorno da giocare, non sono tanti: bastano due partite. Io penso che la lotta sia tra queste tre squadre. Arezzo e Ravenna hanno dimostrato di avere qualcosa in più, ma l’Ascoli è una piazza importante e il mercato di gennaio può dare una mano, magari inserendo uno o due giocatori che alzano il livello. Non credo che il mercato stravolga le situazioni, ma può incidere. In vetta il campionato resta aperto fino alla fine".

A proposito di mercato: cosa dobbiamo aspettarci dalla Pianese a gennaio?
"In questo momento il nostro è soprattutto un mercato interno. Siamo contenti del percorso fatto e abbiamo molti ragazzi giovani che hanno bisogno di continuità. Abbiamo recuperato anche alcuni giocatori dopo gli infortuni, che a inizio stagione ci hanno penalizzato parecchio. Al netto delle assenze di Ongaro e Bigiani, per infortuni più lunghi, la rosa è quasi al completo. Valuteremo eventuali uscite di chi chiede più spazio e, insieme al mister Birindelli, capiremo se ci sarà la possibilità di fare qualche innesto, magari anche di prospettiva, utile per questi mesi e per il prossimo anno".

Questo è stato anche il primo girone d’andata nella storia della Serie C con il Football Video Support. Che giudizio dà?
"È uno strumento che può migliorare il calcio e a cui tutti, allenatori e calciatori compresi, si sono adeguati. Può portare benefici e rendere il gioco più regolare. È chiaro che va migliorato: lo stesso presidente Marani ha sempre detto che nei campi di Serie C servirebbe investire di più sulle telecamere, perché con una sola inquadratura diventa difficile valutare alcuni episodi".

C’è qualcosa che cambierebbe?
"Metterei l’arbitro nelle condizioni di confrontarsi con una figura esterna, come avviene con il VAR in Serie A. A volte l’arbitro deve andare contro una decisione presa dal campo e non è semplice. Inoltre, ridurrei il peso del quarto uomo in certe situazioni, magari evitando designazioni troppo “territoriali”. Detto questo, l’FVS è uno strumento che rende il calcio più onesto e più leale, e dobbiamo continuare ad adattarci".

Articoli correlati
Pianese beffata al 95', Cangi: "Quinto rigore contro, dobbiamo abituarci alla tecnologia"... Pianese beffata al 95', Cangi: "Quinto rigore contro, dobbiamo abituarci alla tecnologia"
Pianese, Cangi: "Svincolati? A ora no, ma abbiamo mantenuto un paio di posti in rosa"... Pianese, Cangi: "Svincolati? A ora no, ma abbiamo mantenuto un paio di posti in rosa"
Pianese, Cangi: "Mignani professionista di assoluto lavoro. Stiamo già cercando il... Pianese, Cangi: "Mignani professionista di assoluto lavoro. Stiamo già cercando il sostituto"
Altre notizie Serie C
Pianese, Cangi: “Cresciamo partita dopo partita. Mercato? Valuteremo chi vuole più... TMW RadioPianese, Cangi: “Cresciamo partita dopo partita. Mercato? Valuteremo chi vuole più spazio"
Pineto, Tisci: "Errori arbitrali? Anche i giocatori ne commettono. Bucchi? Ci siamo... Pineto, Tisci: "Errori arbitrali? Anche i giocatori ne commettono. Bucchi? Ci siamo chiariti"
Crotone, Longo sul ritiro: "La squadra ha risposto nel modo giusto al provvedimento"... Crotone, Longo sul ritiro: "La squadra ha risposto nel modo giusto al provvedimento"
Giugliano, Capuano a rischio esonero: il derby con la Casertana è l'ultima spiaggia... Giugliano, Capuano a rischio esonero: il derby con la Casertana è l'ultima spiaggia
Ravenna, Marchionni: "Vis di livello, ci ha messo in difficoltà. L'Arezzo? Non ci... Ravenna, Marchionni: "Vis di livello, ci ha messo in difficoltà. L'Arezzo? Non ci interessa"
Manzo sbotta: “Se a qualcuno non sta bene che l’Arezzo stia lassù, basta che lo dicano"... Manzo sbotta: “Se a qualcuno non sta bene che l’Arezzo stia lassù, basta che lo dicano"
La Serie C e le scadenze federali: altro giro, altra corsa (e gli stessi dubbi di... La Serie C e le scadenze federali: altro giro, altra corsa (e gli stessi dubbi di sempre)
Giammarioli sul Rimini: "Si parla tanto, ma mancano i controlli. Occhio alla scadenza... Giammarioli sul Rimini: "Si parla tanto, ma mancano i controlli. Occhio alla scadenza di oggi"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più dispendiosa. Perché l'immobilismo di ieri? Andrebbe solo azzerato tutto (e chiesto scusa a...)
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Milan, cambio di idea su Fullkrug. Era stato proposto, ma ora i rossoneri cercano una riserva
3 Parla Cannavaro, Tuttosport apre: "Spalletti da impazzire. Juve, puoi sognare"
4 Coppa d'Africa al via: la Serie A perde 21 giocatori, più altri 5 fra Serie B e C. E uno dalla D
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 dicembre
Ora in radio
Editoriale 11:00Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Immagine top news n.0 Zaniolo show all'Udinese: Gattuso ci pensa e il club vuole già riscattarlo
Immagine top news n.1 Prima di Natale nuovo incontro fra la Juventus e Yildiz per il rinnovo: il punto sulla trattativa
Immagine top news n.2 Stato di forma: allungano le milanesi! Risale l'Hellas, crollano le squadre toscane
Immagine top news n.3 Classifiche a confronto: nessuno meglio di Gasp. Fiorentina da prima a ultima: -28!
Immagine top news n.4 Thiago Silva di ritorno a Milano? Lo direbbe Adriano Galliani (citando Venditti)
Immagine top news n.5 I due sogni (impossibili) per il centrocampo di Comolli per la Juventus
Immagine top news n.6 Roma, (altro) 1-0 al Como: Gasperini vede Conte. Fabregas perde Diao: "Male al flessore"
Immagine top news n.7 La Fiorentina conferma Vanoli, almeno fino a domenica. E cerca un nuovo dirigente
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano C'è un'unica soluzione per evitare il Titanic Fiorentina Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Juventus e gli acquisti a gennaio per programmare già la prossima estate
Immagine news podcast n.2 Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate
Immagine news podcast n.3 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
Immagine news podcast n.4 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pianese, Cangi: “Cresciamo partita dopo partita. Mercato? Valuteremo chi vuole più spazio"
Immagine news Serie C n.2 Roselli: “Vicenza superiore a tutti nel Girone A. Quest’anno è quello giusto”
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve, la svolta a Bologna per Spalletti? Il parere degli esperti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Ciccio Graziani compie 73 anni: "Agroppi un fratello maggiore. Gattuso mi piace"
Immagine news Serie A n.2 Zaniolo show all'Udinese: Gattuso ci pensa e il club vuole già riscattarlo
Immagine news Serie A n.3 Supercoppa Italiana, Napoli-Milan è già sold out a Riyadh. Bologna-Inter...
Immagine news Serie A n.4 Lotito: "Oggi la Lazio suonerà la campanella a Wall Street, unica con il PSG". Cosa significa
Immagine news Serie A n.5 Tiribocchi: "A Benevento uno spalmò la cacca sulla maniglia della porta. Con Conte vomitai"
Immagine news Serie A n.6 La Juventus insiste per Hojbjerg, ma l'OM e De Zerbi fanno muro. Occhi su Frattesi
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Lupo: "Samp, le qualità ci sono. Pescara? Gorgone ha portato identità"
Immagine news Serie B n.2 Spezia, mercato già in fermento: Cistana verso Bari. In entrata si lavora su Valoti
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, obiettivi "italiani" per Mancini: Esposito e Brunori i nomi più caldi
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, Fredberg sceglie Cardenas come capo scout. Senza interpellare il ds
Immagine news Serie B n.5 Serie B, sei cambi in panchina dopo 16 giornate. Il peggio fu nel 2022/23
Immagine news Serie B n.6 A Mantova questa volta si cambia davvero: via Possanzini. A Modesto le chiavi della squadra
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pianese, Cangi: “Cresciamo partita dopo partita. Mercato? Valuteremo chi vuole più spazio"
Immagine news Serie C n.2 Pineto, Tisci: "Errori arbitrali? Anche i giocatori ne commettono. Bucchi? Ci siamo chiariti"
Immagine news Serie C n.3 Crotone, Longo sul ritiro: "La squadra ha risposto nel modo giusto al provvedimento"
Immagine news Serie C n.4 Giugliano, Capuano a rischio esonero: il derby con la Casertana è l'ultima spiaggia
Immagine news Serie C n.5 Ravenna, Marchionni: "Vis di livello, ci ha messo in difficoltà. L'Arezzo? Non ci interessa"
Immagine news Serie C n.6 Manzo sbotta: “Se a qualcuno non sta bene che l’Arezzo stia lassù, basta che lo dicano"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Como, l'unica gioia lariana è datata 1950
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Bologna-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women, primo contratto da Pro per Lidia Consolini: accordo fino al 2029
Immagine news Calcio femminile n.2 Un'altra italiana verso gli Stati Uniti: Di Guglielmo verso l'approdo al San Diego Wave
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio, Piemonte: "Dimostrato di poter stare fra le big. Col Parma per chiudere bene l'anno"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, la Top11 della 9ª giornata: Wullaert alla terza presenza di fila
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 9ª giornata: Roma al 7° successo. Sassuolo, fine del digiuno
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 1-0. Decide la solita Piemonte
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere