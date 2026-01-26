Ufficiale
Pontedera, ceduto Simone Milazzo in prestito fino a giugno al San Marino
TUTTO mercato WEB
Cessione ufficiale da parte del Pontedera. Ecco la nota del club toscano:
L'US Città di Pontedera comunica di aver trasferito a titolo temporaneo all'AC San Marino Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Milazzo.
La Società ringrazia Simone per l'impegno profuso e gli augura le migliori fortune per la sua nuova esperienza professionale.
