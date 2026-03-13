Premio Rosa Camuna assegnato a Bastoni, Zazzaroni: "Ridicolo, se fossi in lui lo rifiuterei"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha criticato la decisione della Regione Lombardia di assegnare il premio 'Rosa Camuna' ad Alessandro Bastoni, dopo che il difensore dell'Inter si è scusato per la simulazione che portò all'espulsione di Kalulu in Inter-Juventus. Questo il suo commento su Instagram:

"Chi ha candidato Alessandro Bastoni al premio 'Rosa Camuna' non gli vuole bene. Al di là della ridicola motivazione - 'per l'atteggiamento non scontato e non comune, che testimonia il rispetto per il gioco, per gli avversari e per i tifosi' - oggi Bastoni avrebbe soltanto bisogno di andare avanti senza essere trasformato nel simbolo unico di una scorrettezza fin troppo praticata nel calcio.

Normalità vorrebbe peraltro che uno chiedesse scusa ogni volta che sbaglia e invece ora viene considerato un fatto straordinario. Che brutta fine. Il premio non fa altro che certificare l'errore dell'interista, sublimandolo. Fossi Alessandro, lo rifiuterei e chiederei di essere lasciato in pace: ha dimostrato di aver imparato la lezione. Spetta al mondo arbitrale punire seriamente chi simula. Il Var non può più perdonare. PS. La Rosa Camuna - lo spiego a chi vive sotto il Rubicone - è un formaggio. Col buco, in questo caso".