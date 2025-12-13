Pro Patria, Bolzoni si presenta: "Voglia di riscatto e massima concentrazione"

Conferenza stampa di presentazione in casa Pro Patria di Francesco Bolzoni, tecnico promosso dalla Primavera alla Prima Squadra dopo l'esonero di Leandro Greco.

“Io sono contento - si legge sulle colonne de LaCasadiC -. Non ho avuto ripensamenti. Le sensazioni sapevo di poterle trovare con malumore e altri contenti. Quando arrivo sul campo e i giocatori lavorano come voglio io, i malumori non mi interessano”. Aggiunge: “È un’opportunità grandissima. Ringrazio il direttore e la società. Ringrazio chi mi ha portato qui un anno e mezzo fa, il coordinatore del settore giovanile. A Paradiso facevo il secondo ma io mi trovo meglio a fare il primo”.

E sull’atteggiamento dei calciatori: “I giocatori adesso non sono nella situazione di fare cose diverse. Da calciatore pensi che quello che fai è giusto perché l’hai sempre fatto. Poi passi dall’altra parte e ti rendi conto che l’allenatore deve essere una guida vera e devi seguire le sue idee. Chi entra deve dimostrare di essere importante come gli altri. Andrai ad affrontare una squadra che arriva da un trend positivo. Noi abbiamo voglia di riscatto. I ragazzi vogliono riscattarsi e devono dimostrare di avere qualcosa in più rispetto alle altre squadre. Chi giocherà al posto degli tre squalificati (Dimarco, Di Munno e Bagatti) o chi entrerà sa che cosa deve fare. Ho parlato al gruppo e anche ad alcuni singoli. Devono pedalare e dare il massimo. Devono fare qualcosa in più

Modulo? 3-4-1-2 e vorrei cercare di mantenere i miei ideali. La difesa a tre la sento mia in diverse chiavi di lettura. A me piace una squadra ordinata e aggressiva. Comporre bene i reparti. Mi infastidisce il disordine. Quello che ho detto ai ragazzi e dico sempre, al di là dei numeri, la concentrazione è quella che fa da padrona. Sai che devi portare a casa dei punti”.