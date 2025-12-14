Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pro Patria, Zema su Bolzoni: "Scelta di cuore e di coraggio. È l’uomo giusto per creare l’alchimia"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com
Oggi alle 00:19Serie C
Alessandra Stefanelli

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Francesco Bolzoni come nuovo allenatore della Pro Patria, l’avvocato Rosanna Zema, componente del CdA del club, ha spiegato nel dettaglio il percorso che ha portato alla scelta del nuovo tecnico bustocco.

“Il direttore sportivo è sempre in contatto costante con me – ha esordito – è una persona corretta, che informa, chiede e si confronta”. La decisione, racconta Zema, è nata immediatamente dopo l’esonero di Greco: “La scelta di Bolzoni è nata la mattina stessa in cui mi è stata comunicata la decisione di cambiare allenatore. Mi è stato detto subito che Francesco si era reso disponibile”.

Non sono mancate valutazioni alternative: “Abbiamo considerato anche altri nomi, come a volte si fa per accontentare la piazza, ma il direttore ha seguito la strada iniziale”, sottolineando però un aspetto chiave: “La disponibilità immediata di Bolzoni è significativa”.

Zema evidenzia soprattutto il profilo umano del nuovo tecnico: “Dimostra di essere una persona temeraria, che si mette in gioco in una situazione complessa, con una piazza esigente. Non avrà vita facile, ma ne è consapevole”. E aggiunge: “Ha dimostrato di essere una persona di cuore, ed è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno oggi: coraggio e agire con il cuore”.

Infine, un’immagine forte per descrivere il momento della squadra: “Alla Pro Patria manca solo qualcuno capace di creare la giusta alchimia. Gli elementi ci sono tutti, come in una reazione chimica: serve l’alchimista che li faccia lavorare insieme”.

La conclusione è carica di fiducia: “Per l’esperienza che ha all’interno della Pro Patria sono certa che saprà farlo molto bene. Sono assolutamente contenta che abbia accettato questo ruolo”.

