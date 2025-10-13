TMW Marchisio: "Kings League grande opportunità per i giovani. Io? Ritmo troppo alto"

Claudio Marchisio, head of competition della Kings League Lottomatica.sport Italy, si è soffermato con i giornalisti presenti nel giorno in cui viene inaugurata la nuova Fonzies Arena di Cologno Monzese e verrà svelato il roster delle squadre della prossima stagione: “Ci hanno chiesto perché noi legends non ci tuffiamo in questo sport. Il fatto è che il ritmo è veramente alto e competitivo: è uno sport per giovani, per cui ha avuto qualche problema fisico diventa complicato.

È una grande opportunità per i giovani, per avere una possibilità diversa dal calcio e inserirsi in un contesto internazionale. È un percorso sportivo diverso, e consente di imparare altri lavori in un contesto cresciuto tantissimo a livello globale.

La Kings Cup non è un campionato, ma due gironi da sei squadre. Le prime due andranno direttamente alle final four. Tutte le squadre si affronteranno nella stessa giornata, una preoccupazione è legata alle due partite in settimana: sarà bello e divertente”.