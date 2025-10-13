Manica: "Grati a Oaktree e RedBird per l'opportunità di progettatore il nuovo stadio di Milano"

Oggi una delegazione di Milan (Presidente Paolo Scaroni) e Inter, con rappresentanti delle proprietà Redbird (David Castelblanco, Partner e Head of Sports & Media) e Oaktree, ha incontrato oggi il Sindaco Sala insieme a Lord Norman Foster e David Manica. A seguire la dichiarazione dell'architetto David Manica: "Siamo grati al Sindaco per l’accoglienza e il tempo dedicatoci. In attesa che l’iter possa finalizzarsi, è stata un’occasione per condividere lo spirito e l’ambizione che ispirano il progetto. Siamo infatti grati a Oaktree e RedBird per aver affidato a Foster + Partners e MANICA l'opportunità di progettare il nuovo stadio per Inter e Milan e ne siamo onorati. Questo progetto rappresenta non solo un investimento significativo per il futuro dello sport, ma anche un impegno verso la città di Milano e il suo ricco patrimonio culturale, architettonico e sportivo. Torno a sottolineare anche il ruolo importante del Presidente Scaroni e della proprietà RedBird, in particolare:

Il Presidente Scaroni

• Più di ogni altro, il Presidente Scaroni ha dimostrato negli anni come il progetto di un nuovo stadio sia prioritario per il Club.

• Dalla presentazione al Comune del masterplan del nuovo stadio – 10 luglio 2019 – sono trascorsi oltre 6 anni. Per l’esattezza, 2.287 giorni (al 13/10/2025).

RedBird

• Un impulso fondamentale per il progetto nuovo stadio arriva dalla visione strategica e dall’impegno concreto della proprietà RedBird - rafforzati da un’esperienza internazionale comprovata nello sviluppo di stadi.

• RedBird mira a offrire ai tifosi uno stadio e un’esperienza all’altezza del Milan e della città di Milano, in linea con gli standard moderni e capace di diventare un’icona non solo nel mondo dello sport, ma anche per il nostro Paese".