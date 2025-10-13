Semplici: "L'Italia ha una batteria di attaccanti importante. Scudetto? Napoli e Inter favorite"

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Leonardo Semplici ha parlato dell'Italia e dell'attacco azzurro: "Credo che in questo momento l’Italia abbia una batteria di attaccanti davvero importante - riporta Fcinternews.it -. Era da tempo che non si vedevano così tanti giocatori offensivi di qualità, e questo ci fa ben sperare per il futuro e, naturalmente, per la qualificazione ai Mondiali. La gara contro Israele? È vero, purtroppo le cose accadute sono state molto gravi.

Da uomo di sport uno cerca di non pensarci, ma sono situazioni che toccano l’animo di tutti noi. Mi auguro che si giochi una partita di calcio e non una partita politica. Non è facile mettere alle spalle ciò che è successo, ma il campo può aiutare a ritrovare un po’ di serenità, e magari anche questa gara potrà servire a questo".

Infine, l'ex tecnico della SPAL si è soffermato anche sulla corsa scudetto in Serie A: "Credo che le favorite restino il Napoli, che ha vinto lo scudetto, e l’Inter, che secondo me ha ancora oggi la rosa migliore e potrà lottare fino alla fine. Poi c’è il Milan, che con l’arrivo di Allegri ha portato un’identità diversa rispetto al recente passato, e la Roma di Gasperini che può essere la sorpresa. È un campionato avvincente, ma credo che alla fine le due favorite restino Napoli e Inter".