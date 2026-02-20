Juventus, il consiglio di Braida: "Vlahovic è un bomber, trovarne altri è complicato"
Ariedo Braida, forte della sua esperienza vincente, invita la Juventus a costruire una cultura del successo. Intervistato da Tuttosport, l’ex dirigente del Milan e oggi vice presidente della Cremonese, è netto: "Spalletti è un allenatore importante, andrei avanti con lui. Ripartire da lui darebbe certezze".
Secondo Braida, per vincere servono campioni veri: "Per giocare ad alto livello ci vogliono giocatori di spessore". Nella rosa attuale ne individua alcuni: "Yildiz è un diamante, Bremer condiziona il rendimento della difesa ed è durissimo sostituirlo".
Sui rinnovi di McKennie e Vlahovic, invita a valutare il mercato: "C’è carenza di attaccanti. Vlahovic è un bomber, trovarne altri è complicato. Forse lo terrei, come McKennie, anche con un rinnovo oneroso".
Infine, una ricetta semplice: "Con un grande portiere, un grande centrale, un campione a centrocampo e una punta che segni puoi competere per vincere".
