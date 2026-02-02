Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Braida: "Juventus, Spalletti è un architetto filosofo. Milan, Maignan non si poteva perdere"
Oggi alle 18:58
TMWRadio
Maracanã
Ariedo Braida ha parlato ai microfoni di Tmw Radio nel corso della cerimonia di chiusura del mercato invernale.

Quanto è difficile operare nel mercato di Gennaio?
"Il mercato di gennaio è complicatissimo perché quando riesci ad individuare un giocatore interessante spesso la squadra di appartenenza non lo lascia partire. Se si deve costruire una squadra lo si deve fare d’estate, mentre a Gennaio bisogna essere bravi anche a non peggiorare".

Per il Milan il vero colpo è il rinnovo di Maignan?
"Un portiere come Maignan non si puo perdere, perché è un campione. I campioni sono rari e una grande squadra deve trattenerli".

A Napoli ti aspettavi così tante difficoltà dal punto di vista degli infortuni?
"Il calcio è una brutta bestia. Ci sono dei momenti in cui le cose non girano e quando per colpa degli infortuni non giocano i migliori vai in difficoltà".

La Juventus fa fatica a trovare il centravanti, ma nel frattempo a fare la differenza è Spalletti.
"Spalletti è un allenatore di lungo corso. Ha ottenuto già risultati importanti e sa come si costruisce una squadra. È un architetto filosofo".

L'Inter rimane per distacco la favorita per lo scudetto?
"Ha una dirigenza fortissima. Dove ci sono dirigenti forti ci sono giocatori forti. Chivu poi ha dimostrato con i fatti di saperci fare. Sa trasmettere serenità e questo si vede quando la squadra gioca. Inoltre c'è Pio, che ha tutto per diventare un giocatore di primissimo livello. Deve continuare così e vedrete che potrà rappresentare anche la Nazionale ai massimi livelli".

La Fiorentina infine rimane impantanata in una situazione complicatissima.
"Se non si vivono da dentro è difficile capire certe situazioni. Gli auguro di trovare la strada per la salvezza. Anche Paratici è molto esperto. Ha già dimostrato di sapere come si fa calcio. È la persona giusta".

