Renate, rinforzo in mezzo al campo: dall'Union Brescia arriva Vesentini
Filippo Vesentini è un nuovo giocatore del Renate. Il centrocampista arriva in prestito dall'Union Brescia, di seguito il comunicato delle pantere:
"AC Renate comunica di aver ottenuto a titolo temporaneo dall’Union Brescia il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Vesentini. Nato a Verona il 30 settembre 2002 ed uscito dal settore giovanile del Chievo, nella stagione 2021/2022 fa il suo debutto in Lega Pro con la maglia della Virtus Verona, con cui in tre anni colleziona 44 presenze. Nell’estate del 2024 si trasferisce alla Feralpisalò, dove totalizza 22 presenze con 1 gol e 3 assist, in quella che è la sua miglior stagione sin qui.
A Filippo, che vestirà nerazzurro fino al 30 giugno, va il nostro caloroso benvenuto ed un grande in bocca al lupo per questa esperienza con le pantere".
Il comunicato dell'Union Brescia
"Union Brescia comunica di aver ceduto all’AC Renate 1947, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, le prestazioni sportive del calciatore Filippo Vesentini, a cui vanno i più fervidi auguri per un proficuo prosieguo di stagione".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.