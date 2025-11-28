Torino, una difesa da ricostruire: Baroni ritrova Coco a Lecce, Ismajli è in dubbio

Il Torino prova a rialzare la testa dopo il crollo difensivo contro il Como e lo fa recuperando una pedina fondamentale: Saul Coco. Il centrale della Guinea Equatoriale, reduce da qualche fastidio che lo aveva relegato in panchina nell’ultimo turno, è tornato ad allenarsi stabilmente in gruppo e sarà a disposizione per la trasferta di domenica a Lecce. Una notizia che permette a Baroni di rimettere ordine in una retroguardia che, fino alla debacle con i lariani, aveva mostrato grande solidità con tre clean sheet consecutivi contro Napoli, Bologna e Juventus.

Coco agirà sul centro-sinistra della linea a tre, affiancato da Maripan e Tameze. Restano invece da valutare le condizioni di Ardian Ismajli, fermato da un affaticamento muscolare: il centrale albanese, stando a quanto riferito dal Corriere di Torino, proverà a rientrare almeno in panchina. Situazione simile per Ilic, ancora ai box per una lieve distorsione al ginocchio, con lo staff medico che predica prudenza nonostante l’ottimismo sul recupero.

In mezzo al campo, Baroni pensa di ripartire dal terzetto Casadei–Asllani–Vlasic, mentre Anjorin resta un’opzione a gara in corso. Sulla sinistra Nkounkou insidia Lazaro, mentre in attacco saranno Ngonge e Zapata a giocarsi il posto al fianco di Adams, rientrato dopo la gastroenterite. Capitolo portieri: la cinquina subita contro il Como ha rimesso tutto in discussione. Paleari resta leggermente avanti, ma Israel prepara il controsorpasso: gli ultimi due allenamenti saranno decisivi. In casa Toro la concorrenza non manca, e Baroni spera che sia proprio questa a riaccendere una squadra chiamata a cambiare marcia immediatamente.