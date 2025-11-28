Video
El Aynaoui ed El Shaarawy lanciano la Roma, Midtjylland battuto 2-1: gol e highlights
La Roma, capolista della Serie A, prolunga il momento positivo anche in Europa League. Nella quinta giornata della competizione, infatti, i giallorossi superano 2-1 il Midtjylland all'Olimpico grazie a una rete in avvio di gara di El Aynaoui e a una nella ripresa di El Shaarawy (inutile ai fini del risultato la rete nel finale di Paulinho, ndr). Per Gasperini si tratta del primo successo in casa nella competizione in questa stagione
Guarda il video di Roma-Midtjylland 2-1 con i gol e gli highlights della gara!
