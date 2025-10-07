Triestina, Anzolin: "Ci stiamo, stiamo dando tutto. Faremo di tutto per la salvezza"

Matteo Anzolin, difensore classe 2000 della Triestina, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il pareggio a reti inviolate contro il Novara. Ecco quanto evidenziato da TrivenetoGoal:

“Penso che abbiamo fatto una buona partita, dimostrando ancora una volta di esserci e di dare tutto. Anche oggi siamo stati compatti, soffrendo quando c’era da soffrire e prendendo in mano la partita soprattutto nel secondo tempo, ne usciamo con un pari che tutto sommato ci può stare, anche se qualcosa da recriminare c’è perché potevamo vincerla. Ma come ci diciamo tra noi in settimana, noi ci siamo, stiamo dando tutto e credo si stia vedendo, ci portiamo a casa questo punto e guardiamo avanti con fiducia.

Loro sono una squadra forte che non merita la classifica che ha, con tanti di loro ci ho giocato una parte di campionato lo scorso anno e sono giocatori veramente forti. Siamo stati bravi ad arginare le loro individualità rimanendo solidi nel primo tempo, dove siamo stati forse un po’ più bassi senza comunque rischiare più di tanto. Nella ripresa invece siamo stati più alti esprimendo il nostro gioco, andando a più riprese vicini a vincerla.

Noi ci crediamo a questa impresa e ci abbiamo sempre creduto, è un peccato non esser riusciti a fare qualche punto in più nelle primissime partite, siamo stati anche sfortunati e qualche punto in più era alla portata, non tiro in ballo la preparazione in ritardo perché è una scusante che non voglio considerare. Noi ci siamo e cerchiamo di fare più punti possibile, ce la stiamo giocando con tutti e rimaniamo positivi”.