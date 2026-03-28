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Salernitana, Cosmi: "Umiliazione che servirà da lezione, alla squadra manca qualcosa"

Salernitana, Cosmi: "Umiliazione che servirà da lezione, alla squadra manca qualcosa"TUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Esposito
Oggi alle 17:48Serie C
Luca Esposito

Il tecnico della Salernitana, Serse Cosmi, ha commentato con durezza la pesante sconfitta subita dai granata sul campo del Potenza, mettendo in evidenza le lacune della squadra in vista dei playoff. E' evidente che, sul piano del gioco, non ci sia stato alcun passo in avanti rispetto alla pur balbettante gestione Raffaele. Ecco quanto ha dichiarato il mister: “Faccio fatica ad analizzare questa partita, abbiamo preso un gol assurdo in apertura come accaduto già la settimana scorsa. Poi siamo riusciti a ribaltarla, ma sull'1-2 abbiamo dato segnali di fragilità che l’avversario ha prontamente sfruttato. Quella rimonta doveva darci una grande carica, invece è accaduto il contrario. Prendere cinque gol dà un senso di impotenza e fa sembrare vanificato il lavoro svolto fino ad ora. Abbiamo commesso una lunga serie di errori, subendo puntualmente le loro ripartenze. Non sono d'accordo con chi dice questi calciatori diano la sensazione di giocare per contratto. Io utilizzerei un termine diverso. A mio avviso c’è stato un peccato di presunzione da parte della squadra, con un approccio superficiale alla gara non nei confronti dell'avversario - che rispettiamo - ma di noi stessi. Tutto sommato nel secondo tempo abbiamo fatto le cose con maggiore ordine dopo aver concesso tante occasioni nella prima frazione, ma è stato un predominio sterile che si è chiuso poi con un finale umiliante. Queste batoste devono insegnare qualcosa. Avevo visto segnali preoccupanti già durante la settimana.

Io certo non sono qui per contratto e il mio atteggiamento durante gli atteggiamenti lo dimostra.  Giornata negativa dei nostri difensori, positiva degli attaccanti. Ma il pacchetto arretrato era lo stesso che ha chiuso bene altre gare. Non cerco giustificazioni, ma oggi avevamo tre giocatori fuori. Diverse cose non hanno funzionato. Serve una mediana più solida. Continuiamo a sbagliare cose sulle quali lavoriamo. Dopo tre vittorie di fila ho provato a tenere alta la tensione perchè ho visto cose che mi davano qualche preoccupazione, non possiamo dire di essere la Salernitana se poi rimediamo queste figuracce. Vedo giocatori che hanno potenzialità, ma non le sanno sfruttare. Per noi vincere dovrebbe essere la normalità. Capirò a breve se è stato soltanto un pomeriggio storto in cui a loro riusciva tutto e a noi no o se invece abbiamo fatto passi indietro. A questa squadra manca qualcosa, la colpa non può essere sempre degli allenatori che possono sono limitare i difetti ed esaltare le qualità. A me queste umiliazioni non vanno, le sento addosso. Avevo intravisto atteggiamenti che non mi sono piaciuti".

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