Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Salernitana, due punti persi: a gennaio servono tre innesti top. 2600 tifosi in trasferta: esodo da brividi

Salernitana, due punti persi: a gennaio servono tre innesti top. 2600 tifosi in trasferta: esodo da brividiTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Esposito
Oggi alle 09:19Serie C
Luca Esposito

Il pareggio del Catania nell'anticipo con la Casertana autorizzava la Salernitana a giocare per due risultati su tre, visto che anche il segno X avrebbe garantito il primato in classifica. Alla fine, contro il Latina, è finita 0-0 e i granata hanno superato gli etnei tenendo il Benevento a tre lunghezze di distanza. Inoltre una difesa spesso sotto accusa è riuscita a concedere davvero poco ai padroni di casa, collezionando un clean sheet che certifica la crescita del collettivo e un ritrovato equilibrio tattico. Tuttavia la Salernitana ha sprecato un'occasione. Perchè, in un Francioni quasi interamente granata e contro un avversario organizzato, combattivo, ma tecnicamente non eccelso, era possibile osare di più e tentare quel colpaccio che avrebbe avuto il sapore di fuga. Invece tanta confusione nella prima frazione, con i trequartisti pesci fuor d'acqua, nessun pallone giocabile per Inglese, Achik un po' in difficoltà come quinto a destra e Tascone costretto a correre per quattro. Sin troppo evidente che l'assenza di Capomaggio abbia costituito un handicap non di poco conto, visto che in organico manca un giocatore con le medesime caratteristiche e che sappia proteggere la retroguardia e impostare il gioco. E Ferrari, pur impattante sul piano fisico e in grado di mettere apprensione alla retroguardia nerazzurra, ha sprecato due occasioni clamorose riuscendo a mancare il bersaglio da distanza ravvicinatissima. Errori che si aggiungono a quelli fatti nel recente passato e che portano a giudicare non positivamente questa prima parte di stagione, con lo score di appena tre reti e qualche insufficienza di troppo in pagella.

Ribadiamo, però, un concetto espresso più volte nei nostri articoli: la Salernitana, viste le lacune tecniche e numeriche di una rosa che non è nè completa, nè corazzata, sta andando ben oltre le proprie potenzialità meritando, nel complesso, il primato pur alternando prestazioni di ottimo livello per la categoria a pomeriggi opachi come quello di ieri a Latina. Il voto all'operato del tandem Faggiano-Raffaele resta comunque molto positivo, mentre la società dovrà dimostrare di voler per davvero cambiare rotta dopo due retrocessioni consecutive investendo concretamente nel mercato di gennaio. Alla Salernitana servono come il pane un difensore centrale rapido, un esterno di destra (a meno che non venga riproposto Cabianca come accadeva in ritiro), almeno un centrocampista e, forse, un attaccante. Ci sono poi da valutare le posizioni di alcuni calciatori che, nel recente passato, non hanno giocato tantissimo. Knezovic è partito titolare in tre occasioni e nel 3-5-2 fa fatica, Varone è stato sostituito da un giovane della Primavera al 45', Frascatore ha iniziato male la sua esperienza a Salerno e non parte titolare da Casarano, mentre Quirini sta deludendo le aspettative e anche ieri ha beccato un giallo ingenuo facendo arrabbiare il ds presente in tribuna. Insomma, tante note positive ma anche la consapevolezza che Benevento e Catania abbiano qualcosa in più e che il Cosenza, nell'undici titolare, non ha nulla da invidiare alla Salernitana.

C'è poi il consueto focus finale sui tifosi. Ieri, dopo la riduzione del divieto sancita dal Ministro Piantedosi, i sostenitori granata hanno potuto nuovamente seguire la squadra del cuore in campo esterno. Un esodo incredibile, visto che nei vari settori erano presenti 2600 persone, con una spinta incessante dal riscaldamento fino al novantacinquesimo e un applauso finale che sancisce il legame indissolubile tra i calciatori e la piazza. Nemmeno in A - big a parte - ci sono realtà che muovono tanta gente lontano dalle mura amiche, numeri che certificano lo strapotere di un pubblico che meriterebbe ben altri palcoscenici e che sta lanciando alla proprietà un segnale d'amore incondizionato e che resta immutato a prescindere che si giochi a San Siro o al Francioni. Anche in casa le statistiche premiano la torcida granata, con una media di 13mila spettatori, curva Sud sempre sold out, 5300 abbonati come zoccolo duro e la coreografia inscenata contro la Casertana che tuttora è gettonatissima sul web ben oltre i confini nazionali. Lunedì prossimo, all'Arechi, arriva un Crotone molto più forte di quanto dicano le tre sconfitte consecutive e il dodicesimo uomo svolgerà un ruolo determinante. Si spera che la società possa riproporre le iniziative promozionali rivolte a scuole e scuole calcio, unico modo per incentivare le nuove generazioni e per riempire anche gli altri settori dello stadio.

Articoli correlati
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: si cambia alla Torres. Esonerato Pazienza... Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: si cambia alla Torres. Esonerato Pazienza
Salernitana, Raffaele: "In difficoltà nel primo tempo, peccato per non aver segnato... Salernitana, Raffaele: "In difficoltà nel primo tempo, peccato per non aver segnato nella ripresa"
Bruno: "Bella partita, punto importante. È il Latina che voglio vedere" Bruno: "Bella partita, punto importante. È il Latina che voglio vedere"
Altre notizie Serie C
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: si cambia alla Torres. Esonerato Pazienza... Focus TMWSerie C 2025/2026, il punto sulle panchine: si cambia alla Torres. Esonerato Pazienza
Salernitana, due punti persi: a gennaio servono tre innesti top. 2600 tifosi in trasferta:... Salernitana, due punti persi: a gennaio servono tre innesti top. 2600 tifosi in trasferta: esodo da brividi
Serie C, si chiude oggi la 12ª giornata: tutti i posticipi del lunedì Serie C, si chiude oggi la 12ª giornata: tutti i posticipi del lunedì
Di Carlo amareggiato dopo Gubbio-Ternana: "Rigore inesistente, ma orgoglioso dei... Di Carlo amareggiato dopo Gubbio-Ternana: "Rigore inesistente, ma orgoglioso dei miei"
Salernitana, Raffaele: "In difficoltà nel primo tempo, peccato per non aver segnato... Salernitana, Raffaele: "In difficoltà nel primo tempo, peccato per non aver segnato nella ripresa"
Bertotto ricorda Galeone: "Un visionario del calcio italiano" Bertotto ricorda Galeone: "Un visionario del calcio italiano"
Bruno: "Bella partita, punto importante. È il Latina che voglio vedere" Bruno: "Bella partita, punto importante. È il Latina che voglio vedere"
Latina, Bruno: "Ottimo primo tempo e pareggio giusto. Fermata una squadra molto forte"... Latina, Bruno: "Ottimo primo tempo e pareggio giusto. Fermata una squadra molto forte"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Leao esalta il Milan. Rossoneri allegriani: carattere e contropiede. Roma acerba, Maignan para il rigore, flop Dybala. Brivido Inter. Ammucchiata scudetto. Pioli out
Le più lette
1 Serie A, 10^ giornata LIVE: Sarri col tridente Isaksen, Dia e Zaccagni
2 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
3 Lazio-Cagliari, le probabili formazioni: Vecino spera, ma Basic resta avanti nel ballottaggio
4 Marco Bucciantini critica Ranieri: "Non può più fare il capitano della Fiorentina, troppe scene"
5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: si cambia alla Torres. Esonerato Pazienza
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Koopmeiners difensore ha sorpreso tutti. Tranne il suo tecnico all'AZ: "Con me già giocava dietro"
Immagine top news n.1 Terremoto Fiorentina, club e Pioli a lavoro per l'addio. Poi il sostituto e soprattutto il nuovo ds
Immagine top news n.2 Campo e panchina: il Genoa gioca su due fronti. Ora il Sassuolo è la priorità, vietato sbagliare
Immagine top news n.3 "Quando parte Leao, devo partire anche io". Ecco come Allegri sfrutta il fattore Pavlovic
Immagine top news n.4 Milanesi indigeste per Gasperini: due sconfitte in Serie A per la Roma, con Inter e Milan
Immagine top news n.5 Nella sera del ricordo di Galeone, Allegri batte Gasperini di corto muso: Milan-Roma 1-0
Immagine top news n.6 La Fiorentina tocca il fondo e non sa più risalire: altro ko, ora Pioli rischia davvero il posto
Immagine top news n.7 Inter, che fatica a Verona. Chivu a -1 dal Napoli: "Per una volta siamo stati fortunati"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
Immagine news podcast n.2 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
Immagine news podcast n.3 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
Immagine news podcast n.4 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Spalletti fa bene a parlare di Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Milan favorito sulla Roma. Juve, vedremo se Spalletti..."
Immagine news Serie A n.3 Bonanni: "Sarri non dice mai nulla di costruttivo. Parla solo di sé stesso, mai..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Kostic-Spalletti, destini incrociati: il tecnico juventino lo voleva già ai tempi del Napoli
Immagine news Serie A n.2 Ricordate le parole di Tare? Aveva praticamente chiuso per Pavlovic alla Lazio nel 2019
Immagine news Serie A n.3 Koopmeiners difensore ha sorpreso tutti. Tranne il suo tecnico all'AZ: "Con me già giocava dietro"
Immagine news Serie A n.4 L'ex Lazio Bonanni: "Non sono d'accordo con Sarri. Insigne? Serve un giocatore pronto"
Immagine news Serie A n.5 Atalanta, Juric in cerca di futuro: OM e Sassuolo per capire se il peggio è passato
Immagine news Serie A n.6 Juventus, Ottolini sempre più vicino al ritorno: quando si può chiudere e di cosa si occuperà
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Mantova, Rinaudo conferma Possanzini: "Convinto che sia la strada giusta su cui continuare"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, la classifica assistman: Berti del Cesena tira le fila. Dietro il delirio
Immagine news Serie B n.3 Samp, c'era una volta il fattore campo: dal 2021 quasi una sconfitta su due gare al "Ferraris"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, la classifica marcatori: Gliozzi non perde la vetta, ma Bortolussi lo tallona
Immagine news Serie B n.5 Il punto sulla B: crollo Sampdoria, a Empoli non funziona la cura Dionisi
Immagine news Serie B n.6 Bari, Cerofolini: "CI prendiamo questa vittoria che ci fa lavorare con serenità"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: si cambia alla Torres. Esonerato Pazienza
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, due punti persi: a gennaio servono tre innesti top. 2600 tifosi in trasferta: esodo da brividi
Immagine news Serie C n.3 Serie C, si chiude oggi la 12ª giornata: tutti i posticipi del lunedì
Immagine news Serie C n.4 Di Carlo amareggiato dopo Gubbio-Ternana: "Rigore inesistente, ma orgoglioso dei miei"
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, Raffaele: "In difficoltà nel primo tempo, peccato per non aver segnato nella ripresa"
Immagine news Serie C n.6 Bertotto ricorda Galeone: "Un visionario del calcio italiano"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como Women, Brambilla: "Il successo sul Genoa ciò da cui dobbiamo ripartire. Dà morale"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, si è chiusa la 4ª giornata: Roma a punteggio pieno, +5 dalle inseguitrici
Immagine news Calcio femminile n.3 Mondiale Femminile U17, l'Italia si ferma ai Quarti. Schiavi: "Peccato, non abbiamo mai mollato"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, la Fiorentina piega di misura il Sassuolo: decide Janogy
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, Fiorentina avanti al 45': decide fin qui la rete di Janogy
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 4ª giornata: Juventus-Ternana Women 2-1. Cambiaghi decisiva
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…