Serie C, la Salernitana piega il Foggia, pari dell'Arezzo: risultati e classifiche
Terminano in Serie C le gare giocate alle 14.30. Vittoria per la Salernitana, che supera 2-1 il Foggia, rimasto in 10 nel finale della prima frazione. Nel Girone B solo un pari per l'Arezzo contro la Torres, 1-1. Vediamo di seguito tutti i risultati del pomeriggio, con i marcatori e le classifiche aggiornate.
SERIE C, IL PROGRAMMA COMPLETO E LE CLASSIFICHE
SERIE C, 19ª GIORNATA
GIRONE A
Sabato 20 dicembre
Trento-Dolomiti Bellunesi 2-0
65' Cappelletti (T), 90' Dal Monte (T)
Albinoleffe-Alcione Milano 2-0
5' Potop (A), 14' De Paoli (A)
Ore 17:30 - Pro Patria-Renate
Ore 17:30 - Virtus Verona-Lumezzane
Domenica 21 dicembre
Ore 14:30 - Vicenza-Triestina
Ore 14:30 - Pro Vercelli-Arzignano
Ore 17:30 - Giana Erminio-Cittadella
Ore 17:30 - Lecco-Pergolettese
Ore 17:30 - Novara-Ospitaletto
Lunedì 22 dicembre
Ore 20:30 - Union Brescia-Inter U23
Classifica - Vicenza 46, Lecco 34, Union Brescia 33, Cittadella 29, Inter U23 27, Alcione Milano 27*, Trento 27*, Giana Erminio 26, Pro Vercelli 24, Renate 22, Dolomiti Bellunesi 21, Novara 21, AlbinoLeffe 21*, Lumezzane 21, Ospitaletto 19, Virtus Verona 17, Arzignano Valchiampo 18, Pergolettese 15, Pro Patria 12, Triestina -2.
*Una partita giocata in più
N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE B
Sabato 20 dicembre
Carpi-Guidonia Montecello 1-1
1' Stellato aut. (C), 7' Zuppel (GM)
Torres-Arezzo 1-1
9' Starita (T), 72' Ravasio (A)
Ore 17:30 - Livorno-Pontedera
Ore 17:30 - Pineto-Gubbio
Ore 17:30 - Sambenedettese-Vis Pesaro
Domenica 21 dicembre
Ore 12:30 - Ascoli-Campobasso
Ore 12:30 - Bra-Juventus Next Gen
Ore 14:30 - Pianese-Ternana
Ore 17:30 - Perugia-Forlì
Classifica - Ravenna 41*, Arezzo 40*, Ascoli 33, Guidonia Montecelio 27*, Carpi 26*, Pineto 25, Forlì 24, Vis Pesaro 24,Ternana 22, Campobasso 22, Pianese 22, Juventus Next Gen 20, Gubbio 19, Sambenedettese 18, Livorno 18, Bra 14, Pontedera 13, Perugia 12, Torres 11*
*una gara in più
N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva
Riposa: Ravenna
GIRONE C
Audace Cerignola-Benevento 0-4
10' Simonetti, 23 Marconi, 37' Lamesta, 85' Mignani
Cosenza-Cavese 2-1
7' Langella (Co), 53' Kouan (Co), 75' Orlando (Ca)
Giugliano-Casertana 0-3
26' Heinz, 27' Betivegna, 64' Bacchetti
Sabato 20 dicembre
Salernitana-Foggia 2-1
21' e 40' Capomaggio (S), 35' Castori (F)
Sorrento-AZ Picerno 1-1
60' Esposito (AZ), 90+4' Sabbatani (S)
Domenica 21 dicembre
Ore 14:30 - Catania-Atalanta U23
Ore 14:30 - Latina-Crotone
Ore 17:30 - Monopoli-Potenza
Ore 20:30 - Casarano-Team Altamura
Ore 20:30 - Siracusa-Trapani
Classifica - Benevento 41*, Catania 38, Salernitana 38*, Cosenza 36*, Casertana 35*, Crotone 27, Potenza 25, Casarano 25, Monopoli 24, Audace Cerignola 24*, Trapani 23, Atalanta U23 22, Sorrento 21*, Team Altamura 20, Cavese 18*, Foggia 18*, Giugliano 15*, Siracusa 15, Latina 15, Picerno 14*.
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva