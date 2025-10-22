La Juve non sa più segnare: terza partita a secco, l'ultima gioia risale al 1° ottobre
La notte del Bernabeu evidenzia un altro problema in casa Juventus. Salgono a tre le partite senza reti segnare. Il Real Madrid arriva dopo il Como e prima della pausa il Milan, gare dove i bianconeri in verità non hanno costruito tantissimo. L'ultima rete porta la firma di Francisco Conceiçao, il 1° ottobre a Villarreal in una partita poi terminata 2-2.
E una situazione che evidenzia le difficoltà del reparto offensivo, dove Openda è ancora a zero reti e David è fermo al gol segnato contro il Parma, con Vlahovic che di fatto si sta portando il peso dell'attacco, pur avendo la valigia in mano: 4 le reti fin qui segnate dal serbo.
Juventus in totale controtendenza rispetto all'inizio stagione, dove a settembre è riuscita a segnare 4 reti prima all'Inter e poi al Borussia Dortmund.
