Xabi Alonso: "E' stata dura. Questa Juventus sicuramente migliorerà"

Il tecnico del Real Madrid Xabi Alonso ha parlato dopo il successo contro la Juventus per 1-0 al Bernabeu:

"Ci aspettavamo che sarebbe stata dura, per la qualità della Juventus e per le idee del suo allenatore. Sapevamo che sarebbe stata equilibrata e così è stato, ma dopo l'intervallo sapevo che sarebbe arrivato il nostro momento. Poi non abbiamo ucciso la partita e sarebbe potuto arrivare il pareggio. Noi abbiamo avuto occasioni, ma anche la Juventus. E' stata una partita divertente".

Che Juventus ha visto?

"Quello che mi aspettavo, una squadra solida con qualità collettiva ed individuale e che sa combattere. Vlahovic nella linea offensiva e nei duelli è molto pericoloso, è una squadra che si impegna tanto e sicuramente migliorerà".