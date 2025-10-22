Live TMW Juventus, Tudor: "Meritavamo di più. Playoff? Dipende da noi"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

23:07 - Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha parlato al termine della sfida persa per 1-0 contro il Real Madrid. TuttoMercatoWeb.com ha ripreso in diretta le parole del tecnico bianconero.

Cosa manca alla Juve per attaccare di più?

"Abbiamo fatto la partita che abbiamo preparato. Meritavamo di più, meritavamo di fare un gol e siamo dispiaciuti però la squadra c'era. Non è facile fare una prestazione così al Bernabeu e noi dovevamo fare meglio con la palla ma non è facile con loro".

Uscite più forte?

"A me importa il risultato, ma la sensazione è che la squadra stesse bene ed è mancato il gol".

Hai dovuto toccare qualche corda in particolare?

"La squadra aveva bisogno di una prestazione di questo tipo contro una squadra difficile da affrontare. Oggi usciamo con il rammarico e la sensazione posizione. Adesso guardiamo aventi".

Sembrava più concentrati sui piazzati?

"È andata meglio. Oggi abbiamo usato Gatti in seconda linea".

Su Vlahovic?

"Dusan ha fatto una partita di livello e mi è piaciuto anche come ha retto nella sua grande occasione. È rimasto lucido e concentrato e ha fatto bene".

Domanda TMW - Miglior partita della stagione per Gatti?

"Mi è piaciuto. Poi a lui piacciono queste partite ed ha fatto una bella gara con Pierre per marcare Vinivius e Mbappè".

Obiettivo Playoff?

"Noi vogliamo fare il meglio sempre, perchè abbiamo due pareggi contro Villarreal e Borussia. Poi qua potevamo perdere, ma adesso dipende tutto da noi".

Brahim Diaz era da rosso?

"Non mi ricordo e devo vederlo onestamente".

Termina la conferenza stampa di Igor Tudor