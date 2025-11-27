Marco Verratti torna d'attualità per il centrocampo della Juve: ma lo stipendio è un problema
Nelle ultime settimane sono stati tanti i nomi accostati alla Juventus in vista del mercato di gennaio, quando i bianconeri si metteranno alla ricerca di un centrocampista: da Alex Toth, centrocampista centrale del Ferencvaros classe 2005 seguito da mezza Bundesliga, fino all'idea low cost Marcelo Brozovic, in uscita dall'Al Nassr, e le ben più costose opzioni che portano a Hojbjerg, Hjulmand e Bernabé. Nelle ultime ore però è emersa una nuova suggestione per coprire la casella mancante nel centrocampo dell'ex ct Spalletti, l'italianissimo Marco Verratti.
L'ex Psg, oggi 33enne, in estate, dopo l'esperienza da 70 milioni in due anni con l'Al-Arabi, ha deciso di rimanere in Qatar firmando con l'Al-Duhail SC per 30 milioni circa a stagione. Un ostacolo importante nell'ipotetica trattativa che lo porterebbe a Torino, evidenzia Sportmediaset.
Negli ultimi giorni però il suo nome è tornato al centro delle voci di mercato: dall'argentina emergono indiscrezioni riguardo un possibile sondaggio del Boca Juniors. Un interesse che ha acceso le fantasie dei tifosi argentini, accorsi in massa sotto l’ultimo post social del centrocampista. Verratti non ha mai giocato nel campionato italiano, ragione per cui potrebbe essere tentato dal ritorno in Italia per chiudere la carriera: i bianconeri potrebbero finalmente offrirgli l'occasione di misurarsi con la Serie A.