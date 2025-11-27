Salernitana, proposto un centrocampista straniero: potrebbe essere aggregato in prova

Nonostante il direttore sportivo Daniele Faggiano non voglia sentir parlare di mercato, è evidente che la Salernitana a gennaio dovrà muoversi concretamente per rinforzare la rosa per provare a conquistare la vittoria del Girone C e la conseguente promozione in Serie B. Come riporta La Città servono un difensore centrale rapido, un esterno destro, due centrocampisti e forse un attaccante.

Al club piacciono molto Antonio Imputato, esterno destro classe 2004 in forza al Monopoli, e il terzino destro Gianluca Longobardi, classe 2003, che a breve si svincolerà dal Rimini vista l’esclusione più che probabile del club romagnolo. Per il reparto offensivo i nomi invece sono quelli di Cuppone, Artistico, Lescano e Bruzzaniti. In difesa invece è praticamente impossibile arrivare a due obiettivi estivi come Capuano della Ternana e Caporale del Cosenza che sono stati blindati dai rispettivi club. Secondo quanto filtra invece per il centrocampo sarebbe stato offerto al club un calciatore straniero da aggregare in gruppo. Arriverebbe in prova con la valutazione finale affidata a mister Raffaele.

In uscita invece sono da valutare le posizioni di Varone, Frascatore e Iervolino, mentre per Andrea Ferraris ci sarebbe già un accordo per la cessione a titolo definitivo al Foggia. Infine Roberto Inglese che piace sempre all’Union Brescia, ma che la società vorrebbe trattenere fino a giugno.