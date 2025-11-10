Salernitana, trauma cranico per Villa: le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni
TUTTO mercato WEB
L’U.S. Salernitana 1919 comunica che il calciatore Luca Villa, vittima di uno scontro di gioco nel corso della partita di questa sera contro il Crotone, ha riportato un trauma cranico ed una ferita lacero-contusa al labbro. Trasportato immediatamente presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, il giocatore vi trascorrerà alcune ore sotto osservazione. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni e saranno rivalutate nelle prossime ore dallo staff medico granata, prontamente intervenuto nell’occasione, guidato dal dott. Vincenzo Rosciano con il medico sociale dott. Christian Crescenzo e i fisioterapisti Giuseppe Magliano, Andrea Ciccarino, Francesco Minieri e Mariano Ferraioli.
Altre notizie Serie C
Esclusiva TMWGiugliano, De Rosa: "Capuano ci ha dato fiducia, lo stiamo dimostrando a suon di risultati"
Editoriale di Raimondo De Magistris Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede. L'ex Direttore della Dea invece...
Le più lette
1 Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede. L'ex Direttore della Dea invece...
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Altro flop per Juric. L'Atalanta sceglie di cambiare: fuori il croato, dentro Palladino. Oggi l'annuncio
De Laurentiis irrompe sui social: "Le dimissioni di Conte sono una favola, orgoglioso di averlo al mio fianco"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile