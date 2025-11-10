Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Salernitana, trauma cranico per Villa: le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni

Salernitana, trauma cranico per Villa: le sue condizioni non destano particolari preoccupazioniTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Daniel Uccellieri
ieri alle 23:28Serie C
Daniel Uccellieri

L’U.S. Salernitana 1919 comunica che il calciatore Luca Villa, vittima di uno scontro di gioco nel corso della partita di questa sera contro il Crotone, ha riportato un trauma cranico ed una ferita lacero-contusa al labbro. Trasportato immediatamente presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, il giocatore vi trascorrerà alcune ore sotto osservazione. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni e saranno rivalutate nelle prossime ore dallo staff medico granata, prontamente intervenuto nell’occasione, guidato dal dott. Vincenzo Rosciano con il medico sociale dott. Christian Crescenzo e i fisioterapisti Giuseppe Magliano, Andrea Ciccarino, Francesco Minieri e Mariano Ferraioli.

Articoli correlati
Salernitana, la "non" corazzata con un cuore grande così. Preoccupa la fase difensiva... Salernitana, la "non" corazzata con un cuore grande così. Preoccupa la fase difensiva
Salernitana, l'arrivo dei due nuovi acquisti Villa e Coppolaro Salernitana, l'arrivo dei due nuovi acquisti Villa e Coppolaro
Terzo colpo di giornata per la Salernitana: ha firmato il mancino Luca Villa Terzo colpo di giornata per la Salernitana: ha firmato il mancino Luca Villa
Altre notizie Serie C
Giugliano, De Rosa: "Capuano ci ha dato fiducia, lo stiamo dimostrando a suon di... Esclusiva TMWGiugliano, De Rosa: "Capuano ci ha dato fiducia, lo stiamo dimostrando a suon di risultati"
Crotone, Longo: "L'Arechi è un'emozione, non siamo pronti per l'FVS" Crotone, Longo: "L'Arechi è un'emozione, non siamo pronti per l'FVS"
Salernitana, Raffaele: "Shock per l'infortunio di Villa, i campionati non si vincono... Salernitana, Raffaele: "Shock per l'infortunio di Villa, i campionati non si vincono a novembre"
Giugliano, Peluso: "Con Capuano c'è un ottimo feeling, si vedono i risultati" Esclusiva TMWGiugliano, Peluso: "Con Capuano c'è un ottimo feeling, si vedono i risultati"
Salernitana, trauma cranico per Villa: le sue condizioni non destano particolari... Salernitana, trauma cranico per Villa: le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni
Tiago Casasola: "Catania scelta voluta e desiderata, stiamo inseguendo un sogno importante"... Esclusiva TMWTiago Casasola: "Catania scelta voluta e desiderata, stiamo inseguendo un sogno importante"
Arezzo, Chiosa: "L'obiettivo è chiaro nella nostra mente. Bello competere per i primi... Esclusiva TMWArezzo, Chiosa: "L'obiettivo è chiaro nella nostra mente. Bello competere per i primi posti"
Serie C, si chiude la 13ª giornata: reti bianche all'Arechi fra Salernitana e Crotone... Serie C, si chiude la 13ª giornata: reti bianche all'Arechi fra Salernitana e Crotone
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede. L'ex Direttore della Dea invece...
Le più lette
1 Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede. L'ex Direttore della Dea invece...
2 Vieri sul rimpianto Mondiale 2006: "Ci ho pensato per 15 anni, tutti i giorni. Adesso basta"
3 Juventus, Spalletti concede quattro giorni di riposo alla squadra: ripresa giovedì
4 Mondiali 2026, prezzi folli per i parcheggi: costeranno più del biglietto della partita
5 Svizzera-Okafor ai ferri corti. L'attaccante si lamenta, Tami replica: "Deluso dalle sue parole"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Altro flop per Juric. L'Atalanta sceglie di cambiare: fuori il croato, dentro Palladino. Oggi l'annuncio
Immagine top news n.1 "Uomo vero, felice di averlo al mio fianco". De Laurentiis spazza via le polemiche e blinda Conte
Immagine top news n.2 De Laurentiis irrompe sui social: "Le dimissioni di Conte sono una favola, orgoglioso di averlo al mio fianco"
Immagine top news n.3 Atalanta, incontro con Palladino. Intesa trovata, manca solo il comunicato ufficiale
Immagine top news n.4 Ivan Juric non è più l'allenatore dell'Atalanta: il comunicato. Ora tocca a Palladino
Immagine top news n.5 Mistero Chiesa: "Assenza da Coverciano sua scelta". Terzo forfeit di fila, ieri in campo
Immagine top news n.6 Elkann: "Spalletti deve portare vittorie. Tether? Rapporto Agnelli-Juve inossidabile"
Immagine top news n.7 Nota della Lazio dopo le parole di Sarri: "Sfogo a caldo. Arbitro non ha influenzato la gara"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
Immagine news podcast n.2 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
Immagine news podcast n.3 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
Immagine news podcast n.4 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lamazza: “Vicenza solido, ma otto punti non bastano per chiudere i conti”
Immagine news Serie A n.2 Napoli, cosa succede con Antonio Conte? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Bisoli: "Vicenza inarrestabile, ma l'Union Brescia è l’unica che può tenerle testa"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Parma, per Apolloni è la svolta: "Guidano Bernabé e Britschgi, coraggio e personalità"
Immagine news Serie A n.2 Vieri sul rimpianto Mondiale 2006: "Ci ho pensato per 15 anni, tutti i giorni. Adesso basta"
Immagine news Serie A n.3 Juventus, Spalletti concede quattro giorni di riposo alla squadra: ripresa giovedì
Immagine news Serie A n.4 Baiano a RFV: "Fino a domenica scorsa la Fiorentina non correva. Gudmundsson torni lui"
Immagine news Serie A n.5 Udinese, Trevisan: "Puntiamo a trovare i nuovi Palma. Popov ottimo acquisto in prospettiva"
Immagine news Serie A n.6 Cagliari, messaggio per Ekdal: "Complimenti per la tua bellissima carriera, in bocca al lupo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, Leone: "Palermo? Grande vittoria e grande reazione dopo il ko col Modena"
Immagine news Serie B n.2 Avellino, Cancellotti: "La difesa subisce troppi gol, dobbiamo lavorare per migliorare"
Immagine news Serie B n.3 Semplici: "Sampdoria, il problema non sono gli allenatori ma c'è rammarico: speravo di incidere"
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, Confente: "Ripetersi in B sarà difficile, ma non impossibile. Abate grande tecnico"
Immagine news Serie B n.5 Monza, Thiam: "L'obiettivo è tornare subito in Serie A, non bisogna sottovalutare nessuno"
Immagine news Serie B n.6 Pescara, testa a testa fra Gorgone e Modesto per la panchina: domani la decisione
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Giugliano, De Rosa: "Capuano ci ha dato fiducia, lo stiamo dimostrando a suon di risultati"
Immagine news Serie C n.2 Crotone, Longo: "L'Arechi è un'emozione, non siamo pronti per l'FVS"
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, Raffaele: "Shock per l'infortunio di Villa, i campionati non si vincono a novembre"
Immagine news Serie C n.4 Giugliano, Peluso: "Con Capuano c'è un ottimo feeling, si vedono i risultati"
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, trauma cranico per Villa: le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni
Immagine news Serie C n.6 Tiago Casasola: "Catania scelta voluta e desiderata, stiamo inseguendo un sogno importante"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, si è chiusa la 5a giornata: Roma ancora in vetta, la Fiorentina insegue
Immagine news Calcio femminile n.2 Genoa Women, Bargi: "Un’emozione indescrivibile, questa squadra non molla mai"
Immagine news Calcio femminile n.3 Genoa Women, De la Fuente: "Questa squadra non muore mai e oggi lo ha dimostrato"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, al Genoa basta Bargi: Parma battuto 1-0 all'88'
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women corsaro con la Ternana. Borin: "C'è comunque da migliorare sul possesso"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 5ª giornata - Non si fanno male Lazio e Napoli Women: pari a reti bianche
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?