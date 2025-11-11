Koné: "Mi trovo molto bene alla Roma. Scudetto? Dovessimo vincerlo, lo prenderemo"

Manu Kone, centrocampista della Roma, è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro della Francia, commentando così le parole del suo ct, che lo ha definito un giocatore sottovalutato: "Ho visto che Deschamps ha detto questo e credo - riporta VoceGiallorossa.it - di essere in un certo senso d'accordo. Non sono necessariamente il giocatore che riceve più attenzione. Credo che ciò sia dovuto in parte al mio trasferimento all'estero prematuro. Diciamo solo che in Francia la gente non mi conosceva molto. Credo che le mie qualità siano state notate di più dopo le mie ultime presenze in nazionale".

Ha mai pensato a cambiare squadra?

"Mi trovo molto bene alla Roma, siamo in testa alla classifica e faccio parte di una grande squadra. Spero che si possa finire bene l'anno e che vada al Mondiale. Non dobbiamo pensare di essere campioni. Meritiamo il nostro posto in classifica, ma dobbiamo lavorare sodo e rimanere umili. Siamo consapevoli dei nostri punti di forza e di quelli dei nostri avversari. Vogliamo rimanere tra i migliori. Se dovessimo vincere il titolo, lo prenderemo".

A che punto è della sua carriera?

"Ci sono state diverse fasi della mia carriera in cui ho dovuto affrontare pressioni, l'infortunio nel settore giovanile, il mio debutto al Mönchengladbach. Ho sempre dovuto giocare la partita giusta al momento giusto. Sono preparato a questo nella mia mentalità".