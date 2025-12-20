Serie C, 19ª giornata: Arezzo in campo per il primato. Il programma completo dei match
Dopo che nei tre anticipi della 19ª giornata di Serie C andati in scena ieri sera il Girone C è stato protagonista assoluto, oggi trovano spazio anche gli altri due giorni. Per quanto riguada il Girone A spazio allo scontro diretto in chiave salvezza Virtus Verona-Lumezzane o alla sfida playoff Trento-Dolomiti Bellunesi. Nel Girone B l'Arezzo proverà a fare bottino pieno in casa di una Torres in difficoltà per riuscire a conquistare il titolo di 'Campione d'Inverno'. Infine il Girone C dove la Salernitana proverà ad agganciare il Catania al secondo posto della classifica nella sfida dell'Arechi contro il Foggia. Di seguito il programma completo del turno e la classifiche aggiornate dei tre raggruppamenti:
SERIE C, 19ª GIORNATA
GIRONE A
Sabato 20 dicembre
Ore 14:30 - AlbinoLeffe-Alcione Milano
Ore 14:30 - Trento-Dolomiti Bellunesi
Ore 17:30 - Pro Patria-Renate
Ore 17:30 - Virtus Verona-Lumezzane
Domenica 21 dicembre
Ore 14:30 - Vicenza-Triestina
Ore 14:30 - Pro Vercelli-Arzignano
Ore 17:30 - Giana Erminio-Cittadella
Ore 17:30 - Lecco-Pergolettese
Ore 17:30 - Novara-Ospitaletto
Lunedì 22 dicembre
Ore 20:30 - Union Brescia-Inter U23
Classifica - Vicenza 46, Lecco 34, Union Brescia 33, Cittadella 29, Inter U23 27, Alcione Milano 27, Giana Erminio 26, Pro Vercelli 24, Trento 24, Renate 22, Dolomiti Bellunesi 21, Novara 21, Lumezzane 21, Ospitaletto 19, AlbinoLeffe 18, Virtus Verona 17, Arzignano Valchiampo 18, Pergolettese 15, Pro Patria 12, Triestina -2
N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE B
Sabato 20 dicembre
Ore 14:30 - Carpi-Guidonia Montecelio
Ore 14:30 - Torres-Arezzo
Ore 17:30 - Livorno-Pontedera
Ore 17:30 - Pineto-Gubbio
Ore 17:30 - Sambenedettese-Vis Pesaro
Domenica 21 dicembre
Ore 12:30 - Ascoli-Campobasso
Ore 12:30 - Bra-Juventus Next Gen
Ore 14:30 - Pianese-Ternana
Ore 17:30 - Perugia-Forlì
Classifica - Ravenna 41*, Arezzo 39, Ascoli 33, Guidonia Montecelio 26, Carpi 25, Pineto 25, Forlì 24, Vis Pesaro 24,Ternana 22, Campobasso 22, Pianese 22, Juventus Next Gen 20, Gubbio 19, Sambenedettese 18, Livorno 18, Bra 14, Pontedera 13, Perugia 12, Torres 10
*una gara in più
N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva
Riposa: Ravenna
GIRONE C
Audace Cerignola-Benevento 0-4
10' Simonetti, 23 Marconi, 37' Lamesta, 85' Mignani
Cosenza-Cavese 2-1
7' Langella (Co), 53' Kouan (Co), 75' Orlando (Ca)
Giugliano-Casertana 0-3
26' Heinz, 27' Betivegna, 64' Bacchetti
Sabato 20 dicembre
Ore 14:30 - Salernitana-Foggia
Ore 14:30 - Sorrento-Picerno
Domenica 21 dicembre
Ore 14:30 - Catania-Atalanta U23
Ore 14:30 - Latina-Crotone
Ore 17:30 - Monopoli-Potenza
Ore 20:30 - Casarano-Team Altamura
Ore 20:30 - Siracusa-Trapani
Classifica - Benevento 41*, Catania 38, Cosenza 36*, Salernitana 35, Casertana 35*, Crotone 27, Potenza 25, Casarano 25, Monopoli 24, Audace Cerignola 24*, Trapani 23, Atalanta U23 22, Sorrento 20, Team Altamura 20, Cavese 18*, Foggia 18, Giugliano 15*, Siracusa 15, Latina 15, Picerno 13
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva