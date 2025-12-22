De Laurentiis gliel'ha promesso: prima o poi Italiano sarà l'allenatore del Napoli

Stasera si assegna la Supercoppa Italiana 2025 con la finalissima tra il Napoli campione della Serie A in carica e il Bologna vincitore dell'ultima Coppa Italia. Le due squadre che con il vecchio formato avrebbero dato vita alla finale secca, si sono conquistate anche sul campo l'accesso all'ultimo e decisivo atto.

Sulla strada tra il Napoli e il settimo trofeo dell'era De Laurentiis, che in caso di trionfo in Supercoppa potrebbe vantare di aver aggiunto il 50% di successi in più in bacheca, si pone il Bologna di Vincenzo Italiano. Non un allenatore qualsiasi, visto che è uno specialista delle coppe e delle finali, essendo questa la sua quinta maggiore da quando allena a livelli alti: dopo le tre con la Fiorentina, tutte perse, ne ha già conquistate due a Bologna. E la prima ha portato in dote un trofeo, la Coppa Italia, che nel capoluogo emiliano mancava da oltre mezzo secolo.

Il proprietario del Napoli, Aurelio De Laurentiis, tra l'altro ha storicamente un debole per Vincenzo Italiano. E non lo ha mai nemmeno nascosto: oltre all'ammirazione privata, più di una volta ADL ha speso parole d'elogio per l'attuale tecnico del Bologna. Una passione iniziata dai tempi in cui allenava lo Spezia e proseguita nei tre anni di Fiorentina, con tanto di pubblici complimenti fatti in tv dopo la sconfitta nella finale della Coppa Italia 2023 contro l'Inter. Con tante altre repliche successive di complimenti, reiterati pure di recente.

Non è un segreto, De Laurentiis ammira Italiano. Tanto che conoscenti di entrambi giurano come ci sia una promessa del presidente al tecnico: un giorno sarà l'allenatore del Napoli. Non un momento così vicino, probabilmente, visto che il presente azzurro si chiama Antonio Conte, un allenatore con cui ADL ha un'ammirazione altrettanto carnale e un rapporto d'affetto umano oltre che professionale. Per il futuro però c'è chi ha questa certezza, che la promessa sarà mantenuta.