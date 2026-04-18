Serie C, vittorie per Arezzo e Ascoli: per la promozione tutto rimandato all'ultima giornata

La vincitrice del Girone B sarà decisa all'ultima giornata. Anche oggi Arezzo ed Ascoli hanno vinto e conquistato i tre punti, rimandando tutto all'ultima giornata di campionato. L'Ascoli ha vinto 1-0 contro il Guidonia, mentre l'Arezzo ha calato il poker in casa del Pineto.

Negli altri campi, successa importantissima in chiave salvezza per Forlì (che è matematicamente salvo) e Sambenedettese, mentre la Ternana risponde sul campo vincendo 2-1 in casa del Bra.

Girone B

Sabato 18 aprile

Ascoli-Guidonia Montecelio 1-0

59' Milanese

Bra-Ternana 1-2

40' Pettinari (T), 45+3' Sinani (B), 90+1' Aramu

Carpi-Forlì 0-1

19' Trombetta

Perugia-Campobasso 0-1

34' Gargiulo

Pianese-Juventus Next Gen 0-0

Pineto-Arezzo 1-4

31' Ionita (A), 64' Arena (A), 82' El Haddad (P), 90+4' Pattarello (A), 90+7' Tavernelli (A)

Ravenna-Vis Pesaro 1-0

90+5' Dimarco

Sambenedettese-Pontedera 2-1

19' Eusepi (S), 45+8' Candellori (S), 86'Mbambi (P)

Torres-Gubbio 0-0

Riposa: Livorno

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 77, Ascoli 77, Ravenna 73, Campobasso 56, Juventus Next Gen 52, Pineto 50, Ternana 48, Pianese 47, Vis Pesaro 46, Gubbio 45, Livorno 40, Forlì 39, Guidonia Montecelio 38, Carpi 37, Perugia 37, Torres 36, Sambenedettese 34, Bra 31, Pontedera 20