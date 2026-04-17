Sambenedettese, Boscaglia sulla Ternana: "Anche io posso fare il presidente così"

Roberto Boscaglia, tecnico della Sambenedette, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Pontedera già retrocesso. Un appuntamento chiave per la salvezza, con il tecnico che ha parlato anche del caso ternana: “Dobbiamo cercare di vincere e poi guardare gli altri risultati. Della Ternana non mi interessa nulla. Agli umbri ho pensato diverse settimane fa ma ora non più. A me non spetta dire altro. Anche io posso fare il presidente di una squadra, prendere i giocatori più forti e poi non pagarli. Mi spiace per il club rossoverde". Il focus torna poi tutto sulla formazione rossoblu: “Abbiamo alcuni giocatori non al meglio della condizione. La partita contro il Pontedera è importante anche perchè affrontiamo una squadra forte nonostante la classifica. La squadra sta bene ed in campo metteremo massima attenzione e concentrazione. La sosta ci ha aiutato a recuperare qualche giocatore acciaccato, ma la partita di domani esula da qualsiasi aspetto tattico, i tre punti pesano troppo. Essendo arrivato a 10 partite dal termine ho avuto solo tempo di preparare le partite, non di fare molto altro. Fino a questo momento sono state decise da episodi, spesso a noi sfavorevoli. Abbiamo giocato contro le prime otto della classe e per la prima volta affrontiamo una squadra sotto di noi in classifica. Non possiamo permetterci passi falsi”.

Sulle scelte iniziali idee chiarissime: “Per quanto riguarda la formazionenon c’è da inventarsi nulla, non siamo nella condizione per farlo. Bisogna far quadrare la formazione senza esperimenti, poi a partita in corso abbiamo diverse soluzioni”