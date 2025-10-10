Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Vicenza, Fabio Gallo: "Soddisfatto della mentalità della squadra. Rauti? È ok"

ieri alle 21:49Serie C
Luca Bargellini

La sfida contro la Virtus Verona non porta con sé grandi ricordi per il Vicenza e il suo tifo.
Sul campo di casa dei rossoblù, nella passata stagione, sfumò nei fatti il treno per la Serie B. E oggi, alla vigilia del match contro la compagine di Luigi Fresco, la mente torna a quella sfida.

Fabio Gallo, tecnico del LaneRossi, però, nel corso della consueta conferenza stampa prepartita ha cercato di trattare la gara come se fosse come tutte le altre:

“Quale può essere l’insidia maggiore - si legge su TrivenetoGoal.it -? L’avversario, oltre a far sì che i ragazzi rimangano sempre concentrati. Quale potrebbe essere la caratteristica più importante per vincere? La solidità della squadra credo che sia importante per poter lavorare e cercare di migliorare i dettagli. Il mio obiettivo è di affrontare la partita con l’intento di ottenere il risultato, senza essere nervosi ma concentrati. Che partita ti aspetti contro la Virtus che ha già fermato Brescia e Lecco? Noi dovremo cercare di imprimere il nostro gioco e intensità, consapevoli che di là c’è una squadra che sta facendo bene. I quinti della squadra? Li ho voluti con caratteristiche offensive, avevo detto che sarebbero arrivati anche i gol dei centrocampisti e così è stato, è bello vedere in allenamento quello che ci mettono. Sarà dura mantenere la concentrazione? L’obiettivo è che tutti siano dentro al progetto, l’importante è la qualità che mettono, mi auguro di avere sempre i giocatori con mentalità vincente. I giocatori della Virtus? Ha giocatori bravi, ha sempre dimostrato di saper lavorare con i giovani, uno di questi lo abbiamo noi che è Talarico. Dobbiamo rispettare tutti. Rada e Rauti? Rada sta bene ma arriva da una settimana complicata, non è convocato. Rauti è ok. Cosa valuterai per la coppia d’attacco? Le caratteristiche degli avversari, ho tante scelte per cui vedremo. Dopo dieci partite? Mi piace la mentalità che siamo riusciti ad acquisire, l’intensità che abbiamo sempre. Abbiamo qualità e dobbiamo fare in modo che emerga”

