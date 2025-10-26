Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Trapani, Aronica: "Serve una vittoria per rilanciarci in classifica e ritrovare entusiasmo"

Trapani, Aronica: "Serve una vittoria per rilanciarci in classifica e ritrovare entusiasmo"
© foto di FEDERICO SERRA
Oggi alle 09:49Serie C
Andrea Piras

In vista della gara contro il Cerignola, il tecnico del Trapani Salvatore Aronica ha commentato: "Dopo la brutta prestazione di Caravaggio, in settimana abbiamo lavorato più del dovuto per correggere gli errori e migliorarci. Serve una vittoria per rilanciarci in classifica, ritrovare entusiasmo e riprendere il cammino iniziato a inizio campionato. Il Cerignola è un avversario ostico: nonostante le difficoltà di risultati, è una squadra di qualità, e sarà una partita impegnativa.

Le prime quattro giornate sono andate bene, la squadra ha dimostrato di avere le carte in regola. Dal secondo tempo di Altamura, però, abbiamo avuto una fase calante, con il punto più basso contro l’Atalanta. Abbiamo analizzato le 10-11 partite giocate, compresa la Coppa Italia a Picerno. Questo campionato è molto equilibrato e difficile: tutti possono vincere contro tutti, e i risultati lo dimostrano. A volte riusciamo a imporre il nostro gioco, altre lo subiamo, con alti e bassi che ci impediscono di avere continuità di punti. Stiamo lavorando per trovare un equilibrio che garantisca prestazioni costanti, in linea con la qualità della nostra rosa,

In questo campionato non esistono partite facili, c’è grande equilibrio. Il Cerignola, nonostante i pochi punti, ha una rosa competitiva, come dimostrato l’anno scorso arrivando ai playoff. Anche noi non stiamo vivendo un momento brillantissimo: nelle ultime cinque partite abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo, come contro il Giulianova. Sarà una partita a viso aperto, dove i punti pesano per entrambe. Noi dobbiamo concentrarci su casa nostra, su ciò che dobbiamo migliorare per avere la meglio su un avversario di grande qualità".

Editoriale di Luca Calamai
