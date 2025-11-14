Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Potenza, Di Bari: "Girone tosto, 3-4 squadre sopra di noi, ma ci siamo e puntiamo i play off"

Potenza, Di Bari: "Girone tosto, 3-4 squadre sopra di noi, ma ci siamo e puntiamo i play off"TUTTO mercato WEB
Tommaso Maschio
Oggi alle 19:19Serie C
Tommaso Maschio
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

Il neo direttore sportivo del Potenza Giuseppe Di Bari è intervenuto quest’oggi nel corso della trasmissione A Tutta C in onda su TMW Radio e Il 61 per parlare della sua nuova avventura in Serie C: “Innanzitutto, sono contento e onorato di essere arrivato in una piazza, e soprattutto in una società importante. La famiglia Macchia, al comando, mi ha fatto una grandissima impressione, sono persone serie. Il Potenza rappresenta una bella realtà; l'anno scorso ha fatto un bel campionato e da quando loro sono subentrati la squadra è sempre andata in crescendo. Capita che in qualche campionato si cambi un allenatore in più, ma negli ultimi anni si è vista una chiara volontà di costruire qualcosa di interessante. Entrare a campionato in corso, sostituendo un collega, non è mai facile, è successo anche a me in passato. Tuttavia, bisogna capire cosa c'è da fare. L'allenatore mi piace, è interessante e la squadra fa buon calcio. Ovviamente, manca qualcosa a livello di numeri, soprattutto in termini di gol. L'anno scorso, con Caturano e altri giocatori come Petrungaro o Schimmenti, la produzione era diversa. Quest'anno, se guardiamo la casella dei gol, non ci sono gli stessi numeri, nonostante 17 reti realizzate da centrocampisti, difensori e qualche attaccante. Niente di così determinante. Il mio lavoro, da questo punto di vista, sarà trasmettere un po' di esperienza, essere di supporto all'allenatore e mettere a disposizione le mie competenze, sia a livello mentale che tecnico-costruttivo. Sempre senza mai scavalcare, ma cercando di essere una risorsa in più.

Per certificare la sua enorme esperienza, corregga se sbaglio: con lei ha lavorato un certo Roberto De Zerbi, ai tempi del Foggia. Questo signore ha avuto fiuto con gli allenatori, un po' come Pietro Lo Monaco al Catania quando lanciava Simeone e Montella. Lei ha questo "fiuto", diciamocelo spudoratamente
“Cerco sempre di investire su elementi giovani che abbiano dentro quella fame e quella voglia di dimostrare. Devono avere un "qualcosa", devono saper trasmettere. È quello che è successo all'epoca con Roberto, e poi ho cercato di dare continuità con altri tecnici propositivi, come Sottil. La sinergia tra allenatore e direttore sportivo è fondamentale, è al primo posto. È il segreto di tutto”.

Parliamo del girone. È un girone complicatissimo, dove è difficile individuare realtà fragili e prevedere chi vincerà o retrocederà. Qual è la sua valutazione?
“È un girone sicuramente tosto. Quest'anno ci sono più di qualche squadra importante che si gioca qualcosa di rilevante. Quando dicono che il Potenza può essere una felice sorpresa, è ovvio, ma prima ci sono 3-4 squadre sopra di noi. Poi c'è il Potenza. Tutti dicono che siamo in difficoltà, ma non è vero: abbiamo conservato 8 undicesimi della squadra dell'anno scorso. Poi ci sono squadre che possono essere felici sorprese, come il Monopoli da qualche anno, la Casertana, che è stata allestita bene, o il Casarano, che vive dell'entusiasmo della promozione. E non dimentichiamo il Crotone, la mia ex squadra: è stata costruita non per vincere, ma per dar fastidio. Hanno abbassato il budget, ma possono essere pericolose per chiunque, non a caso hanno preso un punto a Salerno.

Il Potenza deve cercare di fare il meglio possibile, dar fastidio e provare ad arrivare in quella zona. Il mio obiettivo è cercare di giocarcela per i playoff, ma oggi non devo mettere grosse responsabilità nella testa dei ragazzi. Il mio compito, insieme all'allenatore, è liberarli mentalmente, dar loro fiducia e vivere partita per partita. Poi, a metà gennaio, in base al nostro percorso, valuteremo se fare qualche aggiustamento, sempre con grande umiltà. È una squadra con delle basi, propositiva, che si allinea al mio pensiero. Lavoriamo su questo”.

Questa la chiamerei più Serie C1 che Serie C, per la qualità dei dirigenti. La prossima settimana incontrerà il nostro amico Daniele Faggiano a Salerno. C'è un parterre di dirigenti e proprietà di altissimo livello in questo campionato
“Guardando l'aspetto manageriale, ci sono Marcello Carli, bravissimo, ex Empoli, Chiriello. C'è un'altissima qualità a livello manageriale e di proprietà. Filograna del Casarano, per esempio, è un imprenditore quotatissimo a livello mondiale. È un campionato che sta crescendo in maniera importante. Grazie anche alla televisione, si è tolto quell'abito di campionato fatto solo di lacrime e sangue. C'è qualità, c'è pubblico, e ci sono direttori, calciatori e allenatori di valore. A Coverciano presto faremo un'iniziativa legata agli allenatori della Serie C: è diventato un grande laboratorio per il calcio italiano”.

Prima di salutarci, una domanda trasversale: sulle seconde squadre. È un tema divisivo, soprattutto tra i tifosi. Ci può dare una sua valutazione sia da dirigente di club che da uomo di calcio?
“Allora, il mio pensiero, ragionando da direttore di una grande squadra, è che le seconde squadre siano fondamentali per la crescita dei ragazzi. Avendo lavorato in Portogallo, lì il percorso è chiaro: primavera, under-23, e poi prima squadra. Per me, è un motivo di crescita e di sviluppo delle tecniche di calcio. Farle giocare in Serie C è una cosa positiva. Guardandola, invece, da direttore sportivo di una squadra di Serie C, è ovvio che queste squadre possono dar fastidio perché non hanno obiettivi di classifica. Giocano in maniera più rilassata, concentrandosi solo sulla crescita dei ragazzi, e questo in qualche modo può falsare il risultato finale e creare qualche problema. Tuttavia, in un'ottica equilibrata di crescita generale del movimento, dico che va bene così. Dobbiamo far crescere il nostro campionato. Portano ricchezza e sono una grande vetrina che valorizza i giocatori, generando anche introiti importanti. Se c'è una tassa d'accesso legittima, sono assolutamente a favore. L'aspetto più importante, forse, è mettere un limite al loro numero”.

Articoli correlati
Potenza, Di Bari si presenta: "Onorato di essere qui, garantisco fame e passione"... Potenza, Di Bari si presenta: "Onorato di essere qui, garantisco fame e passione"
Potenza, ecco il nuovo Ds. Di Bari ha firmato un contratto biennale con il club Potenza, ecco il nuovo Ds. Di Bari ha firmato un contratto biennale con il club
Potenza, tutto fatto per l'arrivo di Di Bari. Il Ds firmerà un contratto valido fino... Potenza, tutto fatto per l'arrivo di Di Bari. Il Ds firmerà un contratto valido fino al 2027
Altre notizie Serie C
Rimini, Di Matteo risponde a Gnassi: "Se essere campano è un problema, passo la mano"... Rimini, Di Matteo risponde a Gnassi: "Se essere campano è un problema, passo la mano"
Potenza, Di Bari: "Girone tosto, 3-4 squadre sopra di noi, ma ci siamo e puntiamo... TMW RadioPotenza, Di Bari: "Girone tosto, 3-4 squadre sopra di noi, ma ci siamo e puntiamo i play off"
Pro Vercelli, è addio con l'attaccante Gheza: risolto consensualmente il contratto... UfficialePro Vercelli, è addio con l'attaccante Gheza: risolto consensualmente il contratto
L'ex sindaco Gnassi sulla vicenda Rimini: "Prevenire eventuali infiltrazioni della... L'ex sindaco Gnassi sulla vicenda Rimini: "Prevenire eventuali infiltrazioni della criminalità"
Giugliano, Baldé: "Capuano ha tanta passione. Obiettivo salvezza, poi vedremo" Giugliano, Baldé: "Capuano ha tanta passione. Obiettivo salvezza, poi vedremo"
Ternana, Liverani: "Grave non vedere il rigore contro la Vis Pesaro, soprattutto... Ternana, Liverani: "Grave non vedere il rigore contro la Vis Pesaro, soprattutto con il FVS"
Salernitana, i problemi fisici di Cabianca spingono il club ad una riflessione Salernitana, i problemi fisici di Cabianca spingono il club ad una riflessione
Altamura, Curcio: "Rispetto, ma niente paura della Salernitana. In passato vicino... Altamura, Curcio: "Rispetto, ma niente paura della Salernitana. In passato vicino ai granata"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto L'assenza di Conte non può essere considerata normale. Le parole dicono una cosa, i fatti tutt'altro: il Napoli è a un bivio e l'allenatore dovrà cambiare rotta. I leader sono ancora dalla sua parte? E gli infortuni non sono frutto del caso
Le più lette
1 L'assenza di Conte non può essere considerata normale. Le parole dicono una cosa, i fatti tutt'altro: il Napoli è a un bivio e l'allenatore dovrà cambiare rotta. I leader sono ancora dalla sua parte? E gli infortuni non sono frutto del caso
2 Italia ai play-off, ecco il quadro dopo le gare di stasera. Pericolo Svezia in semifinale
3 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
4 Rui Patricio non vuole più giocare: c'era la possibilità Parma, ma ha declinato
5 Suzuki ko, il Parma corre ai ripari: oggi riunione operativa, possibile intervento sugli svincolati
Ora in radio
Repliche 20:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Clamoroso dalla Turchia: "Lookman ha detto sì al Galatasaray, l'ha convinto Osimhen"
Immagine top news n.1 La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a un tifoso che fischia. Sia uno stimolo"
Immagine top news n.2 Suzuki ko, il Parma corre ai ripari: oggi riunione operativa, possibile intervento sugli svincolati
Immagine top news n.3 L'attenzione va sui cori, ma Gattuso pensi a evitare il terzo disastro Mondiale di fila
Immagine top news n.4 La grande beffa oltre al danno: solo Norvegia e Inghilterra hanno più punti dell'Italia!
Immagine top news n.5 Italia ai play-off, ecco il quadro dopo le gare di stasera. Pericolo Svezia in semifinale
Immagine top news n.6 Il tifoso dello United che non si taglia i capelli: "Seguo il Napoli e ho adorato lo scherzo del Monza"
Immagine top news n.7 Pura fantascienza: a San Siro all'Italia serve vincere 9-0 per ribaltare la differenza reti
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero
Immagine news podcast n.2 Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte
Immagine news podcast n.3 Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct
Immagine news podcast n.4 Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Potenza, Di Bari: "Girone tosto, 3-4 squadre sopra di noi, ma ci siamo e puntiamo i play off"
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, Kenan Yildiz è un caso? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Pizzi: "Inter, alla ripresa calendario non difficile. Marotta, alla fine potrebbe..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Tacchinardi: "Dopo la sosta deve diventare la Juve di Spalletti. Ma non mi aspetto miracoli"
Immagine news Serie A n.2 Cagliari, Djuric è nel taccuino di Angelozzi: potrebbe essere il sostituto di Belotti
Immagine news Serie A n.3 Roma prima in classifica, El Shaarawy: "Il nostro obiettivo è restarci il più possibile"
Immagine news Serie A n.4 Danilo: "Juve club più importante della mia vita, immaginavo lì i miei ultimi anni"
Immagine news Serie A n.5 Roma su Franculino Dju: l'attaccante ha già messo a segno 19 gol
Immagine news Serie A n.6 Il Napoli non è l'unica italiana su Mainoo: per gennaio ci pensa anche un'altra big
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Biancolino: "Il soprannome 'pitone'? Ne avevo uno. Che scherzo al magazziniere"
Immagine news Serie B n.2 Il Monza pensa a una 'mossa alla Gytkjaer': occhi in Polonia per rinforzare l'attacco
Immagine news Serie B n.3 Sidibe scatenato nell'amichevole con il Koper: il Venezia si impone per 3-2
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, è addio con Bertelli. Il nuovo preparatore atletico sarà Franco Ferrini
Immagine news Serie B n.5 Bari, Dickmann: "Si è vista la voglia di lottare su ogni pallone, è quello che mancava"
Immagine news Serie B n.6 Spezia, mal di pancia Wiśniewski: a gennaio potrebbe chiedere la cessione
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Rimini, Di Matteo risponde a Gnassi: "Se essere campano è un problema, passo la mano"
Immagine news Serie C n.2 Potenza, Di Bari: "Girone tosto, 3-4 squadre sopra di noi, ma ci siamo e puntiamo i play off"
Immagine news Serie C n.3 Pro Vercelli, è addio con l'attaccante Gheza: risolto consensualmente il contratto
Immagine news Serie C n.4 L'ex sindaco Gnassi sulla vicenda Rimini: "Prevenire eventuali infiltrazioni della criminalità"
Immagine news Serie C n.5 Giugliano, Baldé: "Capuano ha tanta passione. Obiettivo salvezza, poi vedremo"
Immagine news Serie C n.6 Ternana, Liverani: "Grave non vedere il rigore contro la Vis Pesaro, soprattutto con il FVS"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Georgia-Spagna, la Roja vede la qualificazione
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Polonia-Olanda, a Varsavia si decide il primo posto
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Moldavia Italia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como Women, Sottili: "Il Milan può lottare per il vertice. Serve gioia per giocare queste gare"
Immagine news Calcio femminile n.2 Parma Women, Valenti: "La Fiorentina ha qualità ed in un buon momento di forma"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia, il calendario delle qualificazioni mondiali: si parte e si chiude con la Svezia
Immagine news Calcio femminile n.4 Ternana Women si costituisce in giudizio al TAR: difesa del progetto stadio e clinica
Immagine news Calcio femminile n.5 Bene in Italia, male in Europa e viceversa: Roma e Juventus vivono momenti opposti
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, Ilse Van Der Zanden: "Con la Roma gara pazzesca, ora testa al Parma"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?