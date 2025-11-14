Catania, operazione al ginocchio riuscita per Aloi. La nota della società etnea
Nella giornata di oggi il centrocampista del Catania Aloi è stato operato al ginocchio dopo la lesione al legamento crociato subita a inizio mese. Questa la nota del club etneo in merito all’esito dell’intervento a cui si è sottoposto il classe ‘96 che con tutta probabilità rientrerà solo il prossimo anno:
"Catania Football Club rende noto che il calciatore Salvatore Aloi si è sottoposto nella giornata odierna ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L'operazione, perfettamente riuscita, è stata eseguita a Bologna dal professor Lo Presti.
Al centrocampista rossazzurro, i migliori auguri e l’incoraggiamento della società, dei compagni e dello staff tecnico".
