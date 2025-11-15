Serie C, il programma della 14ª: Torres-Perugia da brividi. In campo Catania e Cosenza

Dopo i due anticipi andati in scena ieri, che hanno visto i successi di Arezzo e Campobasso, la Serie C prosegue con la quattordicesima giornata. Di seguito il programma completo e le classifiche dei tre gironi:

SERIE C, 14ª GIORNATA

GIRONE A

Sabato 15 novembre

17:30 – Cittadella - Arzignano

17:30 – Lumezzane - Pro Vercelli

20:30 – Triestina - Trento

Domenica 16 novembre

12:30 – Ospitaletto - Brescia

14:30 – AlbinoLeffe - Virtus Verona

14:30 – Alcione Milano - Novara

17:30 – L.R. Vicenza - Renate

17:30 – Lecco - Pro Patria

Lunedì 17 novembre

20:30 – Pergolettese - Giana Erminio

Dolomiti Bellunesi-Inter U23 rinviata a mercoledì 3 dicembre alle 18.30

Classifica: Vicenza 35, Union Brescia 27, Lecco 27, Alcione Milano 24, Inter U23 22, Cittadella 21, Pro Vercelli 19, Trento 19, Renate 17, Novara 15, Ospitaletto 13, Pergolettese 13, Arzignano Valchiampo 13, Dolomiti Bellunesi 13, Giana Erminio 13, AlbinoLeffe 13, Virtus Verona 11, Lumezzane 10, Pro Patria 8, Triestina -10

* una gara in meno

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti

GIRONE B

Venerdì 14 novembre

Arezzo – Bra 2-1

9’ rig. Pattarello (A), 57’ Cianci (A), 65’ Baldini (B)

Forlì – Campobasso 2-3

28’ rig. Petrelli (F), 45’ Franzolini (F), 52’ Brunet (C), 72’ Padula (C), 80’ Leonetti (C)

Sabato 15 novembre

14:30 – Pineto - Carpi

17:30 – Rimini - Ascoli

17:30 – Torres - Perugia

17:30 – Vis Pesaro - Guidonia

20:30 – Sambenedettese - Ternana

Domenica 16 novembre

14:30 – Livorno - Ravenna

17:30 – Pontedera - Pianese

Gubbio-Juventus Next Gen rinviata a mercoledì 26 novembre alle 15.00

Classifica: Arezzo 35*, Ravenna 33, Ascoli 28, Guidonia Montecelio 23, Carpi 21, Forlì 20*,Campobasso 20*, Ternana 20, Pineto 19, Gubbio 18, Pianese 17, Juventus Next Gen 17, Vis Pesaro 17, Sambenedettese 15, Pontedera 12, Livorno 10, Bra 10*, Perugia 8, Torres 7, Rimini -4

* una partita in più

N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti

GIRONE C

Sabato 15 novembre

14:30 – Casarano - Catania

14:30 – Crotone - Sorrento

14:30 – Latina - Cosenza

14:30 – Picerno - Siracusa

Domenica 16 novembre

12:30 – Benevento - Monopoli

14:30 – Altamura - Salernitana

14:30 – Giugliano - Audace Cerignola

14:30 – Potenza - Trapani

Lunedì 17 novembre

20:30 – Foggia - Cavese

Casertana-Atalanta U23 rinviata a mercoledì 3 dicembre alle 17.30

Classifica: Catania 28, Salernitana 27, Benevento 26, Cosenza 23, Monopoli 22, Casertana 19, Casarano 18, Crotone 18, Atalanta U23 17, Trapani 17, Potenza 16, Team Altamura 15, Audace Cerignola 15, Cavese 15, Giugliano 15, Latina 14, Sorrento 13, Picerno 10, Foggia 10, Siracusa 9

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti