Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, i risultati degli anticipi: all’Inter U23 il derby con l’Alcione. Vincono Novara e Forlì

Serie C, i risultati degli anticipi: all’Inter U23 il derby con l’Alcione. Vincono Novara e ForlìTUTTO mercato WEB
Tommaso Maschio
Oggi alle 22:33Serie C
Tommaso Maschio

Erano tre gli anticipi di Serie C in programma questa sera, due nel Girone A e uno nel Girone B. A Milano l’Inter Under 23 trascinata dell’esperto Antonino La Gumina, autore di una doppietta nel finale di primo tempo, batte l’Alcione e fa suo l’inedito derby meneghino. Sempre nel Girone nordico il Novara batte l’Arzignano di misura grazie a una rete di Lanini poco dopo l’ora di gioco. Nel Girone B invece il Forlì conquista una bella vittoria in trasferta sul campo della Torres grazie ai gol, uno per tempo, di Franzolini e Macri.

SERIE C, 10ª GIORNATA
GIRONE A
Venerdì 17 ottobre
Alcione Milano-Inter U23 1-2
41’, 45’+3’ La Gumina (I), 82’ Marconi (A)
Novara-Arzignano Valchiampo 1-0
63’ Lanini
Sabato 18 ottobre
Ore 14:30 - Renate-Dolomiti Bellunesi
Ore 14:30 - Triestina-Pergolettese
Ore 17:30 - Ospitaletto-Cittadella
Domenica 19 ottobre
Ore 14:30 - Vicenza-AlbinoLeffe
Ore 17:30 - Lumezzane-Trento
Ore 17:30 - Pro Vercelli-Giana Erminio
Ore 17:30 - Virtus Verona-Pro Patria
Ore 20:30 - Lecce-Union Brescia

Classifica - Vicenza 25, Lecco 21, Union Brescia 18, Inter U23 18, Alcione Milano 17**, Pro Vercelli 12, Albinoleffe 12, Trento 11, Pergolettese 11, Virtus Verona 10, Dolomiti Bellunesi 10, Giana Erminio 10, Novara 10**, Ospitaletto 9, Cittadella 9, Renate 9*, Arzignano Valchiampo 9**, Lumezzane 6, Pro Patria 4, Triestina -8

* una gara in meno
** una gara in più
N.B. - Triestina penalizzata di 20 punti

GIRONE B
Venerdì 17 ottobre
Torres-Forlì 0-2
32’ Franzolini, 81’ Macri
Sabato 18 ottobre
Ore 14:30 - Livorno-Sambenedettese
Ore 17:30 - Gubbio-Guidonia Montecelio
Ore 17:30 - Pianese-Bra
Domenica 19 ottobre
Ore 12:30 - Campobasso-Ternana
Ore 14:30 - Ravenna-Arezzo
Ore 14:30 - Rimini-Juventus Next Gen
Ore 17:30 - Pineto-Perugia
Lunedì 20 ottobre
Ore 20:30 - Carpi-Ascoli
Ore 20:30 - Pontedera-Vis Pesaro

Classifica - Arezzo 24, Ravenna 24, Ascoli 23, Ternana 14, Carpi 14, Sambenedettese 14, Forlì 16**, Gubbio 13, Guidonia Montecelio 13, Campobasso 12*, Pianese 12, Juventus Next Gen 11*, Pineto 11, Vis Pesaro 9, Pontedera 8, Livorno 7, Torres 6**, Bra 5, Perugia 3, Rimini -2

* una gara in meno
** una gara in più
N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti

GIRONE C
Sabato 18 ottobre
Ore 14:30 - Casarano-Foggia
Ore 14:30 - Crotone-Monopoli
Ore 14:30 - Sorrento-Cosenza
Ore 17:30 - Latina-Giugliano
Domenica 19 ottobre
Ore 12:30 - Casertana-Siracusa
Ore 14:30 - Atalanta U23-Trapani
Ore 14:30 - Benevento-Potenza
Ore 14:30 - Catania-Salernitana
Ore 17:30 - Audace Cerignola-Cavese
Ore 20:30 - Team Altamura-Picerno

Classifica - Salernitana 22, Benevento 19, Catania 18, Casarano 18, Crotone 17, Cosenza 15, Casertana 14, Potenza 13, Monopoli 12, Latina 12, Sorrento 10, Audace Cerignola 10, Picerno 9, Team Altamura 8, Trapani 8, Atalanta U23 8, Foggia 7, Giugliano 6, Cavese 5, Siracusa 3

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti

Articoli correlati
Guida: "La Ref Cam dà la sensazione di quanto è difficile il mondo degli arbitri"... Guida: "La Ref Cam dà la sensazione di quanto è difficile il mondo degli arbitri"
Di Biagio stravede per Pio Esposito: "È un mix tra Toni e Vieri. Non si monterà la... Di Biagio stravede per Pio Esposito: "È un mix tra Toni e Vieri. Non si monterà la testa"
Chi sono gli italiani che giocano di più in Serie A? Gabbia, Kean e Mancini sempre... Chi sono gli italiani che giocano di più in Serie A? Gabbia, Kean e Mancini sempre in campo
Altre notizie Serie C
Serie C, i risultati degli anticipi: all’Inter U23 il derby con l’Alcione. Vincono... Serie C, i risultati degli anticipi: all’Inter U23 il derby con l’Alcione. Vincono Novara e Forlì
La Triestina ha un altro motivo per sorridere: i tifosi torneranno allo stadio La Triestina ha un altro motivo per sorridere: i tifosi torneranno allo stadio
Casi Rimini e Triestina, l'avv. Cerbara: "Prossimo mercato sarà cartina di tornasole"... TMW RadioCasi Rimini e Triestina, l'avv. Cerbara: "Prossimo mercato sarà cartina di tornasole"
La rinascita del 'Comunale' di Guidonia. Il progetto raccontato da Anthony Aliano... La rinascita del 'Comunale' di Guidonia. Il progetto raccontato da Anthony Aliano
Quattordici anni dopo Falcinelli ritrova la Serie C. L'ultima volta salvò il Foligno... Quattordici anni dopo Falcinelli ritrova la Serie C. L'ultima volta salvò il Foligno
Triestina, società dal Sindaco. Mentre i tifosi s'interrogano se tornare o meno al... Triestina, società dal Sindaco. Mentre i tifosi s'interrogano se tornare o meno al Rocco
Cittadella, colpo in attacco: tesserato l'ex Spezia Diego Falcinelli UfficialeCittadella, colpo in attacco: tesserato l'ex Spezia Diego Falcinelli
Rimini, trattativa in corso per la cessione del club: un’azienda del Nord pronta... Rimini, trattativa in corso per la cessione del club: un’azienda del Nord pronta a subentrare
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La Serie A fa i conti con gli infortuni, ancora una volta. Le Nazionali tolgono giocatori ai club ma il problema non è risolvibile. Alcuni ct farebbero però meglio a pensarci un po' di più prima di rischiare: il caso Pulisic è la prova
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Il Fenerbahce prepara un mercato invernale da sogno: 6 grandi obiettivi per tornare al top
3 Milan-Fiorentina, le probabili formazioni: arriva il momento di Leao, resta il dubbio Kean
4 La Serie A fa i conti con gli infortuni, ancora una volta. Le Nazionali tolgono giocatori ai club ma il problema non è risolvibile. Alcuni ct farebbero però meglio a pensarci un po' di più prima di rischiare: il caso Pulisic è la prova
5 La Juventus ammette che ci sarà un altro rosso. Ma ogni centesimo vale per Comolli
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Gasperini ai tifosi della Dea: "Mi auguro l'Atalanta vinca ancora. Ecco perché non ho salutato"
Immagine top news n.1 Serie A, 7^ giornata LIVE: ecco Leao e Dybala, entrambi tornano titolari
Immagine top news n.2 Napoli, Conte conferma: "Due rientri col Torino. Lobotka? E' in via di recupero"
Immagine top news n.3 Inter, Chivu: "Gasperini mandato via troppo presto dall'Inter. Per me è un esempio"
Immagine top news n.4 Dybala titolare con l'Inter? Gasperini: "Le soluzioni le conoscete... Ha fatto due belle settimane"
Immagine top news n.5 Milan, lesione di basso grado al bicipite femorale per Pulisic: out almeno 10 giorni
Immagine top news n.6 Inter, Ausilio e il mercato nerazzurro: "Lookman e Koné, ecco come è andata davvero"
Immagine top news n.7 Bilancio Juventus in rosso di 58,1 milioni di euro. La UEFA indaga su eventuali sforamenti
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano C'è solo una soluzione per Pisilli: star con l'Under 21 ma spettatore con Gasperini Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Paratici torna ufficialmente al Tottenham. Perché è uno dei migliori ds al mondo
Immagine news podcast n.2 Per Gennaro Gattuso questa Nazionale ha ancora un grande difetto
Immagine news podcast n.3 Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi
Immagine news podcast n.4 Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Casi Rimini e Triestina, l'avv. Cerbara: "Prossimo mercato sarà cartina di tornasole"
Immagine news Serie A n.2 De Paola sulla Juventus: "Tudor isolato e lasciato in balìa di se stesso"
Immagine news Serie A n.3 Simone Braglia: "Juventus, occhio al Como. E il Torino può sorprendere Conte"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Maripan, parla l'intermediario: "Mette tanta garra in campo, ma qui ti sanzionano subito"
Immagine news Serie A n.2 Guida: "La Ref Cam dà la sensazione di quanto è difficile il mondo degli arbitri"
Immagine news Serie A n.3 Di Biagio stravede per Pio Esposito: "È un mix tra Toni e Vieri. Non si monterà la testa"
Immagine news Serie A n.4 Chi sono gli italiani che giocano di più in Serie A? Gabbia, Kean e Mancini sempre in campo
Immagine news Serie A n.5 Cambiaso, parla l'agente: "Si mette a disposizione della Juve come Maldini faceva col Milan"
Immagine news Serie A n.6 Verso Torino-Napoli, il doppio ex Pià non ha dubbi: "Occhio ad Adams, può essere la sorpresa"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 L'Entella travolge la Sampdoria, Gozzi: "Questa serata passerà agli annali"
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, la disfatta di Chiavari fa male: indetto il silenzio stampa. E riflessioni su Donati
Immagine news Serie B n.3 Ancora una prestazione disastrosa per la Samp. Che ne sarà del tecnico Donati?
Immagine news Serie B n.4 Dionisi torna all'Empoli. Arrivano gli auguri del Comune di Piancastagnaio
Immagine news Serie B n.5 Entella-Samp 3-1, le pagelle: Debenedetti si sblocca, immenso Tiritiello. Coda unica luce
Immagine news Serie B n.6 Serie B, disastro Sampdoria. La Virtus Entella fa suo il derby: 3-1 il risultato finale
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i risultati degli anticipi: all’Inter U23 il derby con l’Alcione. Vincono Novara e Forlì
Immagine news Serie C n.2 La Triestina ha un altro motivo per sorridere: i tifosi torneranno allo stadio
Immagine news Serie C n.3 Casi Rimini e Triestina, l'avv. Cerbara: "Prossimo mercato sarà cartina di tornasole"
Immagine news Serie C n.4 La rinascita del 'Comunale' di Guidonia. Il progetto raccontato da Anthony Aliano
Immagine news Serie C n.5 Quattordici anni dopo Falcinelli ritrova la Serie C. L'ultima volta salvò il Foligno
Immagine news Serie C n.6 Triestina, società dal Sindaco. Mentre i tifosi s'interrogano se tornare o meno al Rocco
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Stasera parte il Mondiale U17 in Marocco: domani pomeriggio il debutto delle Azzurrine
Immagine news Calcio femminile n.2 La Spagna volta pagina: tornano in Nazionale le 'ribelli' Mapi Leon e Jenni Hermoso
Immagine news Calcio femminile n.3 Women's Europa Cup, sorteggiati gli ottavi di finale: Inter con le svedesi dell'Hacken
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Walti: "Contro il Bayern Monaco avremmo almeno meritato il pareggio"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women ko col Bayern Monaco. Girelli: "Abbassare la testa, lavorare e ripartire"
Immagine news Calcio femminile n.6 Un'icona come nuova capo delegazione: Sara Gama torna a vestire l'Azzurro
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Meroni, la "farfalla" che riuscì ad incantare gli italiani Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?