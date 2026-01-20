Serie C, ecco gli arbitri della 23ª giornata nei tre Gironi del campionato 2025-2026
Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 23ª giornata del campionato di Serie C 2025-26, seconda del girone di ritorno. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare dei tre gironi, che si disputeranno tra venerdì 23 e lunedì 26 gennaio 2026:
GIRONE A
AlbinoLeffe-Trento: Andrea Bortolussi di Nichelino (Tomasi-Cantatore. IV Ufficiale: Frasynyak. Operatore FVS: Cadirola)
Alcione Milano-Dolomiti Bellunesi: Michele Maccorin di Pordenone (Mititelu-Fumagallo. IV Ufficiale: Cerea. Operatore FVS: Schirinzi)
Giana Erminio-Arzignano Valchiampo: Simone Gavini di Aprilia (D'Ambrosio Giordano-Balducci. IV Ufficiale: Cappai. Operatore FVS: Li Vigni)
Vicenza-Cittadella: Dario Madonia di Palermo (Cecchi-Tempestilli. IV Ufficiale: Bozzetto. Operatore FVS: Storgato)
Lecco-Inter U23: Gioele Iacobellis di Pisa (Iuliano-Minutoli. IV Ufficiale: Restaldo. Operatore FVS: Galigani)
Novara-Pro Patria: Andrea Terribile di Bassano del Grappa (Romaniello-Valcaccia. IV Ufficiale: Pasciulli. Operatore FVS: Nechita)
Pergolettese-Ospitaletto: Giovanni Castellano di Nichelino (Di Dio-El Hamdaoui. IV Ufficiale: Nigro. Operatore FVS: Ghani Arshad)
Triestina-Lumezzane: Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo (Posteraro-Sadikaj. IV Ufficiale: Kovacevic. Operatore FVS: Della Mea)
Union Brescia-Renate: Ciro Aldi di Lanciano (De Chirico-Raccanello. IV Ufficiale: Gasperotti. Operatore FVS: Bernasso)
Virtus Verona-Pro Vercelli: Alessandro Recchia di Brindisi (Spataro-Rispoli. IV Ufficiale: Diop. Operatore FVS: Pandolfo)
GIRONE B
Arezzo-Juventus Next Gen: Marco Di Loreto di Terni (Taverna-Marucci. IV Ufficiale: Ubaldi. Operatore FVS: Linari)
Ascoli-Perugia: Davide Gandino di Alessandria (Tagliaferri-Galasso. IV Ufficiale: Eremitaggio. Operatore FVS: Singh)
Carpi-Ternana: Bruno Spina di Barletta (Morea-Fracchiolla. IV Ufficiale: D'Eusanio. Operatore FVS: Scardovi)
Gubbio-Forlì: Valerio Vogliacco di Bari (Chianese-Nappi. IV Ufficiale: Dini. Operatore FVS: Brunozzi)
Livorno-Vis Pesaro: Fabio Rosario Luongo di Frattamaggiore (Petrov-Monaco. IV Ufficiale: Picardi. Operatore FVS: Ingenito)
Pineto-Campobasso: Mattia Maresca di Napoli (T. Andriambelo-Mandarino. IV Ufficiale: Pacella. Operatore FVS: Chiavaroli)
Ravenna-Guidonia Montecelio: Carlo Esposito di Napoli (Cassano-Munitello. IV Ufficiale: Lovison. Operatore FVS: Mambelli)
Sambenedettese-Pianese: Francesco Aloise di Voghera (D'Ascanio-Cardinali. IV Ufficiale: Dorillo. Operatore FVS: Gasparini)
Torres-Bra: Deborah Bianchi di Prato (Cozzuto-Di Curzio. IV Ufficiale: Galiffi. Operatore FVS: Pilleri)
GIRONE C
Audace Cerignola-Monopoli: Leonardo Mastrodomenico di Matera (De Vito-Carella. IV Ufficiale: Di Cicco. Operatore FVS: Veli)
Benevento-Siracusa: Edoardo Gianquinto di Parma (Consonni-Cavalli. IV Ufficiale: Liotti. Operatore FVS: Russo)
Casarano-Picerno: Andrea Mazzer di Conegliano (Romagnoli-Scarpati. IV Ufficiale: Di Reda. Operatore FVS: Fedele)
Casertana-Trapani: Andrea Migliorini di Verona (Mezzalira-Galieni. IV Ufficiale: Manzo. Operatore FVS: Ciannarella)
Catania-Cosenza: Francesco Zago di Conegliano (Gentile-Lauri. IV Ufficiale: Di Francesco. Operatore FVS: Leotta)
Crotone-Potenza: Enrico Gemelli di Messina (A. Marchese-M. Marchese. IV Ufficiale: Palmieri. Operatore FVS: Signorelli)
Giugliano-Cavese: Cristiano Ursini di Pescara (Alessandrino-Roncari. IV Ufficiale: Vingo. Operatore FVS: Spatrisano)
Latina-Foggia: Erminio Cerbasi di Arezzo (Testaì-Rossini. IV Ufficiale: Colelli. Operatore FVS: Macripò)
Sorrento-Salernitana: Edoardo Manedo Mazzoni di Prato (Pignatelli-Bettani. IV Ufficiale: -. Operatore FVS: Ferraro)
Team Altamura-Atalanta U23: Leonardo Di Mario di Ciampino (Martone-Mino. IV Ufficiale: Leone. Operatore FVS: Capriuolo)
