Ufficiale Lazio, sventola la bandiera Marusic. Il montenegrino ha rinnovato il contratto

La S.S. Lazio comunica il rinnovo del contratto del calciatore Adam Marusic, che continuerà a vestire la maglia biancoceleste fino al 30 giugno 2028, con opzione per un’ulteriore stagione fino al 30 giugno 2029.

33 anni, Marušić è alla Lazio dal 2017 e attualmente ha raccolto 334 presenze con i biancocelesti. Nella classifica all time è all'undicesimo posto e la prossima presenza gli permetterà di agganciare uno dei grandi giocatori campioni d'Italia nel 1974 come Vincenzo D'Amico. Per Maurizio Sarri è un giocatore imprescindibile, tanto che il tecnico lo ha impiegato in 18 occasioni in questa stagione, 17 delle quali da titolare. Le uniche due partite saltate sono state per infortunio e per squalifica.

Nel comunicato ufficiale la Lazio scrive: "Il prolungamento del contratto rappresenta una scelta di valorizzazione dell’esperienza e del patrimonio tecnico a beneficio dell’intero gruppo biancoceleste, doti imprescindibili per guardare al futuro con rinnovata fiducia".

L'agente del giocatore, Uros Jankovic, ha dichiarato in merito: "Dopo un anno di trattative per il prolungamento del contratto, si è raggiunto un accordo di reciproca soddisfazione e Adam ha prolungato il suo contratto con la Lazio fino al 2029. Nonostante il grande interesse da parte di grandi club italiani e di importanti club provenienti da Turchia e Arabia Saudita, ho rispettato la volontà del giocatore e l'accordo con la Lazio è stato concluso fino al 2029". Ha inoltre aggiunto: "Marušić è un senatore della Lazio e ora ha l'opportunità di battere il record di Stefan Radu di 427 partite ufficiali".