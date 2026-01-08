Bari, per l'attacco piace Gondo della Reggiana. Ma l'operazione è complessa

Il Bari continua a cercare rinforzi per il reparto offensivo e avrebbe messo nel mirino Cedric Gondo della Reggiana anche se al momento appare difficile che possa arrivare in Puglia. Non tanto per la volontà della Reggiana, dove ha messo a segno due reti in 15 presenze fra Serie B e Coppa Italia, di trattenerlo in Emilia quando perché il Bari al momento sta lavorando solo su prestiti.

Il classe ‘96 infatti è in scadenza di contratto con la Reggiana che dunque non potrebbe aprire a una soluzione temporanea, a meno che prima non rinnovi il suo contratto, che è l’unica praticabile e sostenibile per la società biancorossa. Lo riferisce Tuttobari.com che sottolinea come per caratteristiche l’ivoriano sia un attaccante che corrisponde perfettamente alle esigenze della formazione di Vivarini.

Il tecnico in conferenza stampa questo pomeriggio ha parlato anche del tema mercato non nascondendo un certo scontento: “Sono preoccupato. Faccio fatica a rispondere visto che non parlo io con i procuratori e le società, ma è chiaro che se sono scontento qualche motivo ci sarà”.