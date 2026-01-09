Bento al Genoa, De Rossi: "Scelta mia. Leali sapeva che avremmo cercato un altro portiere"

Daniele De Rossi, tecnico del Genoa è intervenuto ai microfoni di Sky al termine della partita pareggiata contro il Milan:

"Brucia perché al di là dei punti fa male vedere i ragazzi tornare a testa bassa negli spogliatoi dopo la partita fatta. Ma il calcio è così, succede e il Milan probabilmente non avrebbe meritato di perdere per quel che ha fatto nel secondo tempo. Noi avremmo meritato di vincerla, per l'ottimo primo tempo e nel secondo tempo pur soffrendo siamo stati ordinati e compatti".

Tre rigori falliti su quattro

"Punti pesanti che perdiamo. A fine allenamento cerchiamo di battere sempre i rigori. Non c'erano Malinovskyi e Martin, ho scelto Stanciu che in allenamento calcia rigori e punizioni benissimo. Capita, li ho sbagliati anch'io i rigori. Fa male, ma si perde e si vince tutti insieme".

Sull'arrivo di Bento

"Aspettiamo l'ufficialità per commentare. Nicola (Leali) sapeva che avremmo cercato un altro portiere. Sapevo che sarebbe entrato in campo con questo peso sulle spalle ma ha dimostrato di essere un ottimo portiere. Ha avuto giornate no, ha avuto infortuni e mi spiace ma è un lavoro così, infame, quello di fare delle scelte per migliorare la rosa. Scelta mia, lui ha accettato ed era giusto comunicarglielo a costo di vederlo in campo appesantito".