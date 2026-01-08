Juventus, si allontana l'arrivo di Denton dal West Ham. C'è il sorpasso del Bay FC

Sembra sfumare l’arrivo della terzina inglese Anouk Denton alla Juventus. Nei giorni scorsi si era parlato di un interessamento del club bianconero per la calciatrice inglese in forza al West Ham, a cui è legata fino al 2028, che sarebbe stato pronto a pagare la clausola di rescissione per portarla in Italia e rinforzare così le corsie laterali visto che la classe 2003 può giocare indifferentemente a destra e a sinistra.

Nelle ultime ore però c’è stato un inserimento importante da oltreoceano che sta sparigliando le carte e allontanando la nazionale inglese, fresca d’esordio con la selezione maggiore dei Tre Leoni, dall’Italia. Si tratterebbe, come riporta The Telegraph, del Bay FC: la formazione della National Women’s Super League – il massimo campionato statunitense – infatti avrebbe messo sul piatto un’offerta più ricca e un contratto per i prossimi quattro anni per la giocatrice.

Denton dunque è ormai a un passo dall’addio al club londinese, dove ha messo a referto 53 presenze - a cui se ne aggiungono altre tre accumulate precedentemente - con tre reti dal 2022, e si appresta a fare ritorno in quegli Stati Uniti dove si era messa in mostra a livello di College con il Louisville Cardinals nella stagione 2021/22 con due reti in 28 presenze.