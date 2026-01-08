Ufficiale Potenza, non solo Franchi dalla Ternana: arriva anche il difensore Loiacono

Doppio arrivo dalla Ternana in casa Potenza. Dopo il portiere Denis Franchi sbarca in rossoblù anche l'esperto centrale difensivo Loiacono che si trasferisce a titolo definitivo dagli umbri. Questo il comunicato:

Potenza Calcio rende noto di aver acquisito, a titolo definitivo dalla società Ternana Calcio, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore classe ‘91 Giuseppe Loiacono. Il difensore si lega alla società rossoblù fino al 30 giugno 2027.

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della SSC Bari, Loiacono ha consolidato la propria esperienza nei professionisti indossando le maglie di Paganese, Foggia, Reggina, Crotone e Ternana. Durante le sue esperienze con le maglie di Foggia e Paganese, in Serie B, ha collezionato 112 presenze, 3 gol e 1 assist. In carriera ha disputato 188 presenze in Serie C impreziosite da 8 reti e 3 assist. Con più di 400 presenze in carriera, il nuovo difensore rossoblù si attesta come un profilo esperto e di sicura affidabilità.

La società formula un caloroso benvenuto a Giuseppe.