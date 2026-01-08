TMW
Dolomiti Bellunesi, in arrivo lo svincolato Petito per rinforzare l'attacco
Dopo aver salutato il Picerno lo scorso dicembre, dopo nove presenze e un gol in questo campionato, l’attaccante classe 2002 Francesco Petito è pronto a ripartire da un altro club di Serie C.
Il giocatore, come raccolto dalla redazione di TMW, è infatti a un passo dalla firma con la Dolomiti Bellunesi dove proseguirà la propria carriera. Il club del nordest dunque si assicura un giocatore duttile, che può ricoprire ogni zona del reparto offensivo, che vanta tre reti in 69 presenze in Serie C. Il calciatore firmerà un contratto di due anni e mezzo con il nuovo club.
