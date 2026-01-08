Cittadella, lussazione alla spalla per Zanellati. Il portiere si opererà martedì prossimo

Brutte notizie in casa Cittadella dove si è fermato il portiere titolare Zanellati che dovrà operarsi alla spalla dopo l’infortunio che gli ha fatto saltare la prima gara del 2026 contro la Virtus Verona dove è stato sostituito dall’esperto Luca Maniero. Si tratta di un problema che richiede minimo tre mesi di tempo di recupero, fino a un massimo di sei, e che potrebbe portare il club a intervenire sul mercato nonostante la presenza di Matteo Cardinali ed Edoardo Scquizzato, oltre al già citato Maniero, in rosa.

Questo il comunicato del club veneto:

"Uscito anzitempo nell’ultima gara dell’anno a Gorgonzola, Alessandro Zanellati ha riportato una lussazione gleno-omerale della spalla destra.

Dopo attente valutazioni si è deciso per l’intervento chirurgico, fissato per martedì prossimo 13 gennaio.

Il nostro più grande in bocca al lupo a Zane che aspettiamo presto in campo".