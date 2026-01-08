Reggiana, tegola Magnani in difesa: il centrale dovrà restare fermo circa 40 giorni
Brutte notizie per la Reggiana di Davide Dionigi. Il club emiliano infatti dovrà fare a meno fino a febbraio del difensore centrale Giangiacomo Magnani a causa dell’infortunio subito nell’ultima gara del 2025 in casa della Sampdoria.
Come si legge su Reggionline.it il classe ‘95 dovrà restare fermo per circa quaranta giorni a causa di una lesione al bicipite femorale destro che lo costringerà a saltare sette od otto partite di campionato. Un duro colpo per il club emiliano dove finora Magnani ha collezionato 11 presenze saltando una sola gara da quando è rientrato a inizio ottobre.
Un infortunio che spegne anche le voci di un suo possibile ritorno al Palermo, che appariva comunque difficile visto che il centrale non ha ancora risolto quelle problematiche familiari che lo avevano spinto ad avvicinarsi a casa in estate lasciando la piazza siciliana. Al club rosanero infatti serve un giocatore pronto e subito utilizzabile da mister Inzaghi per la propria linea a tre. Cosa che al momento Magnani non può garantire.