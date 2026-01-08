Ufficiale Nuovo innesto dalla Scandinavia per il Napoli Women: ecco la terzina Kjolholdt

Altro innesto dalla Scandinavia per il Napoli Women: dopo l'esterna Elli-Noora Kainulainen arrivata due giorni fa infatti il club azzurro ha annunciato l'acquisto della terzina Kjolholdt dall'Asane. Questa la nota del club e le prime parole della calciatrice:

Classe 2005, terzino sinistro, Synne Hauge Kjolholdt arriva al Napoli Women dall’Åsane (21 presenze e 3 gol), club norvegese che milita in Division 1 e che ha disputato i play-off per la promozione in Toppserien.

“Sono molto felice di unirmi al Napoli Women e di prendere parte al progetto che il club sta portando avanti. Spero che potremo lottare sempre più nelle zone alte della classifica e che io possa contribuire con le mie qualità al raggiungimento degli obiettivi. Non vedo l’ora di conoscere meglio le mie compagne e scendere in campo con questa maglia!”

Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 e vestirà la maglia numero 12.