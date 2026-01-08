Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Nuovo innesto dalla Scandinavia per il Napoli Women: ecco la terzina Kjolholdt

Nuovo innesto dalla Scandinavia per il Napoli Women: ecco la terzina Kjolholdt
Tommaso Maschio
Oggi alle 19:49Calcio femminile
Tommaso Maschio

Altro innesto dalla Scandinavia per il Napoli Women: dopo l'esterna Elli-Noora Kainulainen arrivata due giorni fa infatti il club azzurro ha annunciato l'acquisto della terzina Kjolholdt dall'Asane. Questa la nota del club e le prime parole della calciatrice:

Classe 2005, terzino sinistro, Synne Hauge Kjolholdt arriva al Napoli Women dall’Åsane (21 presenze e 3 gol), club norvegese che milita in Division 1 e che ha disputato i play-off per la promozione in Toppserien.

“Sono molto felice di unirmi al Napoli Women e di prendere parte al progetto che il club sta portando avanti. Spero che potremo lottare sempre più nelle zone alte della classifica e che io possa contribuire con le mie qualità al raggiungimento degli obiettivi. Non vedo l’ora di conoscere meglio le mie compagne e scendere in campo con questa maglia!”

Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 e vestirà la maglia numero 12.

Articoli correlati
Altre notizie Calcio femminile
Nuovo innesto dalla Scandinavia per il Napoli Women: ecco la terzina Kjolholdt UfficialeNuovo innesto dalla Scandinavia per il Napoli Women: ecco la terzina Kjolholdt
Ternana, Schroffenegger firma fino a fine stagione: "Crederci sempre, mai mollare"... Ternana, Schroffenegger firma fino a fine stagione: "Crederci sempre, mai mollare"
Sassuolo, la terzina Pellinghelli saluta per sei mesi: giocherà con il Bologna UfficialeSassuolo, la terzina Pellinghelli saluta per sei mesi: giocherà con il Bologna
Genoa, arriva l'attaccante Georgsdottir dal Breidablik: ha firmato fino al 2028 UfficialeGenoa, arriva l'attaccante Georgsdottir dal Breidablik: ha firmato fino al 2028
Supercoppa Women, anche Gravina in tribuna a Pescara. Sono oltre 4.000 biglietti... Supercoppa Women, anche Gravina in tribuna a Pescara. Sono oltre 4.000 biglietti emessi
Roma Femminile, arriva in prestito dal PSG la norvegese Froya Dorsin UfficialeRoma Femminile, arriva in prestito dal PSG la norvegese Froya Dorsin
Simonetti: "Voglio arrivare tra le prime tre con la Lazio Women per andare in Champions"... Simonetti: "Voglio arrivare tra le prime tre con la Lazio Women per andare in Champions"
Como Women, Kramzar: "Qui posso crescere ancora tanto. E la squadra crescere con... Como Women, Kramzar: "Qui posso crescere ancora tanto. E la squadra crescere con me"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il progetto di Comolli è chiaro e può cambiare il mercato di gennaio. Il prossimo passo della rivoluzione solo in estate. David, la gestione del club e di Spalletti: chapeau
Le più lette
1 Milan-Genoa, le probabili formazioni: torna Pulisic. Fullkrug ancora in panchina
2 Serie A, 19ª giornata LIVE: torna la coppia Pulisic-Leao. C'è Colombo nel Genoa
3 Sarri rivela: "Ho parlato con Raspadori e gli ho detto che per me deve giocare centravanti"
4 Lazio, brutto episodio ieri sera in Monte Mario: battibecco acceso tra Lotito e un tifoso
5 Cremonese-Cagliari, le probabili formazioni: Sanabria cerca spazio. Torna dal 1' Borrelli
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Lazio, sventola la bandiera Marusic. Il montenegrino ha rinnovato il contratto
Immagine top news n.1 Roma, ci siamo per Raspadori: decisiva la trasferta di Massara, affare in dirittura d'arrivo
Immagine top news n.2 Roma, non solo Raspadori: avviata la trattativa col Tottenham per Dragusin
Immagine top news n.3 Lazio, ecco il sostituto di Castellanos. Preso a titolo definitivo il serbo Petar Ratkov
Immagine top news n.4 Atalanta, accelerata per Giovane dopo addio di Brescianini. Obiettivo primario per Palladino
Immagine top news n.5 Lazio scatenata, definito anche l'arrivo di Taylor: atteso nella capitale già questa sera
Immagine top news n.6 Fiorentina, è fatta per Brescianini, le cifre. L'obbligo scatterà in caso di salvezza
Immagine top news n.7 Guendouzi lascia la Lazio. Le immagini della sua partenza per Istanbul
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
Immagine news podcast n.2 Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore
Immagine news podcast n.3 Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma
Immagine news podcast n.4 Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Arbitri e VAR nel caos in Serie A, il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Brambati: "Napoli decimato, Inter favorita. E su arbitri e VAR dico..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Dal Canto: "Milan e Juve stanno andando oltre le reali potenzialità"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, Pulisic: "Voglio fare più gol. Non vedo l'ora di giocare insieme a Leao"
Immagine news Serie A n.2 Serie A, la classifica aggiornata: il Cagliari si porta a +6 sulla zona retrocessione
Immagine news Serie A n.3 Milan, Allegri: "Leao e Pulisic non devono dare punti di riferimento, i gol arriveranno"
Immagine news Serie A n.4 Cremonese-Cagliari 2-2, le pagelle: Vardy trascinatore, Trepy che sorpresa!
Immagine news Serie A n.5 Un tempo a testa, Cremonese-Cagliari termina 2-2: prima gioia in A per Yael Trepy
Immagine news Serie A n.6 Genoa, De Rossi: "Partita difficile contro il Milan, dobbiamo giocarla con coraggio"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Mantova, sirene dalla Serie C per Festa e Majer: ci pensano Salernitana e Ternana
Immagine news Serie B n.2 Venezia, colpo in attacco: ha firmato l'iracheno Marko Farji. Contratto quadriennale
Immagine news Serie B n.3 Pescara, col Venezia si parla anche di Condé. Ok alla Salernitana per Meazzi
Immagine news Serie B n.4 Ancora un rinforzo tra i pali per il Mantova. In prestito secco dal Pisa arriva Vukovic
Immagine news Serie B n.5 Bari, Vivarini: "Se sono scontento ci sarà un motivo. Vicari? Ha chiuso un ciclo qui"
Immagine news Serie B n.6 Padova, Harder: "Ultime gare positive, ma possiamo migliorare. Fiorentina? Spero si salvi"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Virtus Verona, ecco il rinforzo in attacco: arriva Cernigoi. Era al Cluj in Romania
Immagine news Serie C n.2 Potenza, non solo Franchi dalla Ternana: arriva anche il difensore Loiacono
Immagine news Serie C n.3 Team Altamura, arriva il difensore Falasca in prestito dalla Casertana
Immagine news Serie C n.4 Potenza, arriva il portiere Franchi dalla Ternana: prestito fino al termine della stagione
Immagine news Serie C n.5 Cavese, Guida scende in Serie D: giocherà in prestito alla Reggina. I comunicati
Immagine news Serie C n.6 Cesena, effettuata la ricapitalizzazione: si può procedere al mercato in entrata. La nota
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Genoa, per Allegri vietato sbagliare
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lazio Fiorentina
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Fiorentina, sfida ad alta tensione all'Olimpico
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Nuovo innesto dalla Scandinavia per il Napoli Women: ecco la terzina Kjolholdt
Immagine news Calcio femminile n.2 Ternana, Schroffenegger firma fino a fine stagione: "Crederci sempre, mai mollare"
Immagine news Calcio femminile n.3 Sassuolo, la terzina Pellinghelli saluta per sei mesi: giocherà con il Bologna
Immagine news Calcio femminile n.4 Genoa, arriva l'attaccante Georgsdottir dal Breidablik: ha firmato fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.5 Supercoppa Women, anche Gravina in tribuna a Pescara. Sono oltre 4.000 biglietti emessi
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile, arriva in prestito dal PSG la norvegese Froya Dorsin
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)