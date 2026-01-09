Serie B sempre più internazionale: accodo con Prime Video sarà trasmessa in 10 paesi
Dalla 19a giornata il canale ufficiale della Lega SerieB LaB Channel consolida la sua distribuzione internazionale coprendo 10 Paesi europei, anche con la distribuzione attraverso Prime Video. Le nazioni coinvolte da questo specifico accordo, sono Spagna, Germania, Austria, Francia, Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord, Andorra e Principato di Monaco.
Prosegue dunque la progressiva espansione della Serie BKT all’estero con il suo canale in lingua italiana. Un network internazionale che si affianca alla distribuzione worldwide di OneFootball TV in 150 Paesi e alla distribuzione in 32 stati di tre partite live a weekend programmate con le rispettive lingue locali.
La distribuzione internazionale di Prime Video sarà effettiva dalla 19ma giornata di campionato, in programma il prossimo 10 gennaio. Le modalità di sottoscrizione saranno disponibili sui seguenti link:
ES- https://www.primevideo.com/region/eu/channel/5fbb5e0b-1194-8399-7f59-b255fa7521a9
FR- https://www.primevideo.com/region/eu/channel/a9861699-dba6-c8b9-45a7-db74fec97c91
DE - https://www.amazon.de/gp/video/channel/8ff9a7d3-83df-de78-f9de-52230291c48b
GB - https://www.amazon.co.uk/gp/video/channel/290ef1e1-2991-9d20-aedd-ed657f0f8641
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.