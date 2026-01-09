9 gennaio 2011, grande spettacolo al Meazza. Ibra riacciuffa l'Udinese al 93'

Il 9 gennaio del 2011, allo stadio Meazza di San Siro, i padroni di casa del Milan ospitano l'Udinese di Francesco Guidolin. E chi comandava le operazioni dalla panchina rossonera? Massimiliano Allegri. Con Thiago Silva e Seedorf, Pato e Ibrahimovic, Robinho e Gattuso in campo. Dall'altra parte la batteria è interessante, perché ci sono Benatia e Inler, Asamoah e Isla, ma anche Alexis Sanchez e Antonio Di Natale. Chi si aspetta una partita roboante ha ragione: Di Natale sfrutta un rimpallo sul palo per insaccare l'uno a zero, poi Ibra serve per Pato il pareggio sullo scadere del primo tempo.

Nella ripresa però ci sono frizzi e lazzi. Sanchez e Di Natale fanno fuggire l'Udinese sul 3-1, un autogol di Benatia riapre la strada al Milan. Allegri inserisce Cassano che ispira Pato a dieci dalla fine per il tre a tre, poi Denis sfrutta l'ennesimo errore di Bonera per insaccare il 4-3 a un minuto dalla fine. Sembrerebbe conclusa, invece ancora Cassano duetta con Ibrahiomovic e lo svedese batte Handanovic in uscita.

Milan - Udinese 4-4

Marcatori: 35’ Di Natale, 46’ Pato, 53’ Sanchez, 66’ Di Natale, 78’ aut. Benatia, 82’ Pato, 89’ Denis, 93’ Ibrahimovic

MILAN

Amelia; Abate, T. Silva, Bonera, Antonini; Gattuso, Seedorf (69’ Cassano), Strasser; Pato, Ibrahimovic, Robinho.

All. Massimiliano Allegri.

UDINESE

Handanovic; C. Zapata, Benatia, Domizzi (73’ A. Coda); Isla, Abdi (75’ Badu), Inler, Asamoah, Pasquale; Sanchez, Di Natale (84’ Denis).

Allenatore: Francesco Guidolin