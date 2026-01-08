TMW Roma, ci siamo per Raspadori: decisiva la trasferta di Massara, affare in dirittura d'arrivo

Giacomo Raspadori alla Roma, ormai siamo davvero alle battute finali. Secondo quanto raccolto da TMW, la svolta decisiva è arrivata con la trasferta di ieri del direttore sportivo giallorosso Frederic Massara, che ha incontrato direttamente gli agenti dell’attaccante azzurro per definire gli ultimi dettagli dell’operazione.

Nel corso del vertice, Massara ha ribadito con forza quanto il club e Gian Piero Gasperini puntino su Raspadori come profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo, arrivando anche a ritoccare verso l’alto la proposta economica per l’ingaggio del calciatore. Un segnale chiaro della volontà della Roma di chiudere rapidamente e assicurarsi un rinforzo di spessore per la seconda parte di stagione.

Per l’arrivo nella Capitale, a questo punto, si attende soltanto la conclusione dell’impegno dell’Atletico Madrid in Supercoppa di Spagna: in caso di eliminazione già nella serata odierna, la fumata bianca potrebbe arrivare da un momento all’altro.