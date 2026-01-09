Milan-Genoa, Marelli: "Il rigore non andava assegnato. Il VAR difficilmente poteva intervenire"
Il commentatore arbitrale di DAZN Luca Marelli, nel post partita di Milan-Genoa, analizza così l'episodio che ha portato al calcio di rigore per i rossoblù nel finale di partita. Le sue parole:
“Episodio molto complicato su cui il VAR difficilmente sarebbe potuto intervenire. Anche se dal mio punto di vista questo è un rigore che non va assegnato. Bartesaghi pianta il piede sinistro a terra, il movimento poi viene concluso da Ellertsson: è lui che va verso il difensore del Milan. È un’opinione su un episodio che è grigio: difficile che il VAR possa intervenire”.
